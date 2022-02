Neuruppin

Bürgernähe zu schaffen und das auch noch überzeugend, ist für die öffentliche Verwaltung offenbar nicht immer einfach. Im Neuruppiner Rathaus wird gerade an mehreren Ideen gebastelt, wie der Bürgerhaushalt der Stadt attraktiver werden kann und wie die Stadt es schafft, dass das Angebot von mehr Neuruppinern als bisher angenommen wird.

Von vielen eher unbemerkt, läuft gerade die Bewerbungsfrist für den nächsten Bürgerhaushalt, der im kommenden Jahr umgesetzt werden soll. 100.000 Euro stehen in Neuruppin insgesamt für Projekte zur Verfügung, die sich die Neuruppinerinnen und Neuruppiner wünschen. Das Projekt richtet sich an die Bürger in der Stadt genauso wie an die in den 13 Ortsteilen.

Noch bis 30. April ist Zeit, Vorschläge im Rathaus einzureichen. Die werden dort dann auf Machbarkeit geprüft, bevor im Sommer dann alle Bürger gefragt sind, welche dieser Vorschläge im kommenden Jahr tatsächlich umgesetzt werden sollen.

2021 gab es in Neuruppiner besonders wenige Stimmen

Die vierte Auflage des Bürgerhaushaltes soll möglichst erfolgreicher werden als die Vorgänger. An Ideen mangelte es zuletzt zwar nicht. Doch die Zahl der Neuruppinerinnen und Neuruppiner, die letztlich über die Projekte abgestimmt hatten, hielt sich sehr in Grenzen.

Bei der Premiere im Jahr 2018 gingen ganze 236 Stimmen für den Bürgerhaushalt ein, ein Jahr darauf waren es 527. Bei der Abstimmung 2021 beteiligten sich nach einer Pause im Vorjahr gerade einmal 181 Menschen.

Ein Grund dürfte die Pandemie gewesen sein und die Tatsache, dass das Rathaus, in dem die Stimmen bisher nur abgegeben werden konnten, oft verschlossen war.

Neuruppiner sollen künftig auch online mitmachen können

Inzwischen arbeitet die Stadtverwaltung an einem Plan, wie die Abstimmung einfach werden soll, allen voran Neuruppins Beigeordnete Daniela Kuzu.

Unter anderem ist geplant, dass die Bürger künftig die Stimmzettel zum Bürgerhaushalt nicht nur einen Monat lang im Sommer im Rathaus abgeben können, sondern auch an anderen Orten in der Stadt. Fast noch wichtiger: Künftig soll auch eine Abstimmung online auf der Internetseite von Neuruppin möglich sein. Die war bisher aus technischen Gründen ausgeschlossen.

Und es sollen mehr Neuruppiner mitmachen dürfen. Bislang mussten Jugendliche mindestens zwölf Jahre alt sein, um über Projekte abstimmen zu können. Jetzt schlägt die Stadtverwaltung vor, die Altersgrenze auf zehn Jahre herunterzusetzen. Außerdem ist eine Werbekampagne geplant, um den Bürgerhaushalt noch bekannter zu machen.

Bürger frustriert: Auslaufgebiet für Hunde existiert noch immer nicht

Eigentlich hatten die Stadtverordneten von Die Linke den Bürgerhaushalt vor fünf Jahren vorgeschlagen, damit die Stadt den Bürgern beweisen kann, dass deren Anliegen ernst genommen werden. Das hat nicht in allen Fällen geklappt. Zumindest in einem Fall hat die Verwaltung bisher nur bewiesen, was alles nicht geht.

Das Projekt, das im Bürgerhaushalt 2020 die meisten Stimmen bekommen hat, ist bis heute nicht umgesetzt: ein Hundeauflaufplatz, auf dem Neuruppiner ihre Hunde ohne Leine ganz frei umhertollen und spielen lassen können.

Neuruppin soll ein Gelände bekommen, auf dem Hunde frei herumtoben und spielen können. beschlossen wurde das schon mit dem Bürgerhaushalt 2020.

Die beiden Neuruppiner, die so einen Platz beantragt haben, hatten geglaubt, dass der schnell einzurichten wäre. Die Stadtverwaltung geht dagegen von ziemlichem Aufwand aus. Ein erster Bauantrag beim Landkreis sei gescheitert, heißt es aus dem Rathaus. Inzwischen wurde nach einem extra angefertigten Lärmschutzgutachten ein neuer gestellt. Nachdem sich gefühlt so lange nichts getan hat, sind die ursprünglichen Ideengeber inzwischen nur noch frustriert.

Neuruppiner Lokalpolitiker sieht Frust bei Bürgern

Paul Schmudlach, der Fraktionschef von Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung, kann das verstehen. „Das Problem mit dem Hundeauslaufgebiet ist wirklich sehr ärgerlich“, findet er, räumt aber ein: „Leider kann die Verwaltung nicht alle Dinge von jetzt auf gleich lösen.“

Trotzdem sieht Schmudlach in dem Vorgang um das Hundeauslaufgebiet die Gefahr, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verlieren: „Da muss Bewegung rein. Das Ding muss kommen.“

