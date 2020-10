Neuruppin

In einem Punkt sind sich die sechs Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Neuruppin einig. Der schönste Ort in Neuruppin, das ist der See und die Gegend rundherum. „Rund um den See ist es einfach schön, das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können und mit dem wir auch noch mehr wuchern könnten“, sagt Nico Ruhle ( SPD).

Seine fünf Mitbewerber um das Amt des Bürgermeisters bei der Wahl am 8. November sehen das ähnlich: der Einzelbewerber Horst-Michael Arndt, Klaus Baumdick von der AfD, Neuruppins aktueller Bürgermeister und Einzelkandidat Jens-Peter Golde (Pro Ruppin), Michael Güldener ( BVB/Freie Wähler) und Einzelbewerber Ronny Hein.

Anzeige

Zwei Stunden lang stellte sie sich am Donnerstagabend im Café Tasca in Neuruppin den verschiedensten Fragen. Schüler der Evangelischen Schule hatten dieses Wahlforum organisiert. Wegen der Corona-Gefahr war kein Publikum erlaubt. Dafür wurde das gesamte Forum ins Internet übertragen. Jeder konnte der Fragestunde live auf der Facebookseite des Café Tasca folgen. Die aufgezeichnete Debatte ist dort auch weiter in voller Länge abrufbar.

Zur Galerie Am 8. November 2020 wählen die Neuruppiner ihren nächsten Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Sechs Männer bewerben sich um den Posten, zwei weitere Kandidaten hatte im Vorfeld ihre Bewerbung zurückgezogen.

Wirklich schlecht geschlagen hat sich keiner der Bewerber, wenn auch alle verschiedene Schwerpunkte setzen. Die Kandidaten schienen bemüht, sich entspannt zu geben.

Trotzdem gelangte Neuruppin bisheriger Bürgermeister Jens-Peter Golde immer wieder in die Rolle, sich angesichts ungelöster Probleme in der Stadt verteidigen zu müssen. Er hielt mit Zahlen und Daten zur Entwicklung Neuruppins dagegen. Fakten, die den anderen Kandidaten fehlten.

Dem Bürgermeister war gerade zu Beginn des Abends anzumerken, wie sehr ihn die vergangenen Wochen mitgenommen haben. Die beiden Morddrohungen und der Brandanschlag auf sein Auto haben Spuren hinterlassen. Auch wenn er bemüht ist, weiterzumachen, als wäre nichts.

Vor allem vom früheren Chef der Ruppiner Kliniken, Horst-Michael Arndt, kamen am Donnerstag häufig Spitzen gegen Jens-Peter Golde, der das Rathaus in Neuruppin seit 15 Jahren leitet.

Arndt ärgert, dass Golde sich am 8. November überhaupt ein drittes Mal zur Wahl stellt. Er glaubt, sich zu erinnern, dass Jens-Peter Golde im Frühjahr erklärt hatte, nicht noch einmal anzutreten. Öffentlich hatte der Bürgermeister sich das aber stets offen gelassen.

Persönliche Befindlichkeiten den anderen Kandidaten gegenüber spielten bei dem Wahlforum im Tasca aber nur am Rande eine Rolle. Jeder der sechs Kandidaten bekam reihum dieselbe Zeit, seine Sicht zu jeder Frage darzustellen: Wie steht es um das Verhältnis zu den Ortsteilen? Soll Neuruppin Sportvereine stärker besser unterstützen? Wie kann der Bürgermeister dafür sorgen, dass Neuruppin barrierefrei wird?

Briefwahl ist in Neuruppin noch möglich Die Neuruppiner entscheiden am Sonntag, 8. November, wer in den kommenden acht Jahren Bürgermeister von Neuruppin und damit Chef im Rathaus sein soll. Wegen der Corona-Gefahr gelten in den Wahlbüros strenge Sicherheitsregeln. Das kann zu längeren Wartezeiten führen. Die Stadtverwaltung bittet deshalb noch einmal aller Neuruppiner, vorab die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Das ist noch bis 6. November 18 Uhr im Bürgerbüro im Rathaus möglich. Die Unterlagen können auch schriftlich angefordert werden. Dazu dient die Wahlbenachrichtigungskarte. Es genügt aber auch eine E-Mail an cornelia.diehr@stadtneuruppin.de oder info@stadtneuruppin.de mit Angaben von Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Anschrift. Anträge müssen spätestens bis Mittwoch, 4. November, im Rathaus eingehen, damit die Unterlagen noch rechtzeitig verschickt werden können.

Die beiden jugendlichen Moderatoren Till Winkelmann und Susann Meinecke begannen die Fragerunde aber allgemeiner: Was ist die Vision der sechs Kandidaten von Neuruppin?

Für Jens-Peter Golde ist es „schon seit 15 Jahren, dass Neuruppin eine Stadt wird, die weiter wächst, dass wir der Leuchtturm hier im Nordwesten Brandenburg bleiben.“ Er wünscht sich eine Kulturstadt mit Lebensqualität. „Was auch etwas mit Streitkultur zu tun hat“.

Michael Güldener will „die Jugend einzubeziehen in die Zukunft“, sie stärker beteiligen. Eine Vision aus der Sicht junger Menschen? „Wir brauchen eine Verstärkung der Angebote für Jugendliche“, sagt Horst-Michael Arndt grob zusammengefasst: „Wir bieten zu wenig.“

Neuruppin : Zu wenig passiert oder „die Perle Brandenburgs “?

Klaus Baumdick denkt in anderen Dimensionen: „Man hat uns ’89 blühende Landschaften versprochen, und die haben wir bisher nicht gesehen.“ Sein Ziel: „Aus der Stadt Neuruppin eine aufstrebende, eine blühende Stadt zu machen.“

Die Jugendlichen der Evangelischen Schule Neuruppin hatten den Abend organisiert und sich einen großen Teil der Fragen ausgedacht. Quelle: Henry Mundt

Der demografische Wandel ist für Nico Ruhle, Stadtverordneter und Fraktionschef der SPD, die entscheidende Herausforderung: „Wir müssen es schaffen, die Vergreisung der Stadt zu stoppen“, sagt er. „Wir haben ein Problem mit Bauland. Wir erleben gerade, wie uns dauerhaft junge Familien mit Kindern den Rücken zukehren.“

Ronny Hein sieht sehr positiv, was die Stadt bisher erreicht hat: „Für mich ist Neuruppin ganz klar die Perle Brandenburgs“, sagt er: „Das Thema Heimat muss wieder in die Köpfe der Leute, in die Herzen der Leute. Dann kriegen wir ganz viele Probleme auch auf andere Weise gelöst.“

Unterschiedliche Meinung zum Angebot für Senioren und zum Neubaugebiet

„ Neuruppin ist sehr seniorenfreundlich“, findet Michael Güldener auf eine entsprechende Frage: „Wir haben unzählige Einrichtungen, die für Senioren vorgesehen sind.“ Horst-Michael Arndt sieht keinen weiteren Bedarf: „Bei den Senioren, die ich kenne, besteht null Bedürfnis, null Anspruch, dass sich in der Stadt etwas ändert.“ Allenfalls bei der Barrierefreiheit, aber: „Wir haben Probleme bundesweit, weltweit.

Bei jeder Antwort lief eine Sanduhr mit. jeder Kandidat sollte eine ähnliche Zeit zum Antworten haben. Quelle: Henry Mundt

Wenn es darum geht, würde Ronny Hein zuerst den Bereich Rheinsberger Tor barrierefrei umgestalten – was die Stadtverordneten aber gerade schon beschlossen haben.

Wie stehen die Kandidaten zum Neuruppiner Neubaugebiet? „Ich würde im Neubaugebiet nicht wohnen wollen, ich find’s nicht schön“, sagt Klaus Baumdick klar, steht damit aber allein. „Die Leute müssen dort leben und sie leben dort auch teilweise gern“, sagt Michael Güldener.

Viele Fragen mussten offen bleiben

„Sonst hätten wir nicht nur drei Prozent Leerstand“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde: „Wir haben mehr als neun Millionen Euro da in den letzten Jahren investiert.“ Die Probleme sind weit geringer als in anderen Städten.

Die Zeit am Donnerstag war begrenzt. Viele Themen konnten nur oberflächlich behandelt werden, andere gar nicht. Wie wird Neuruppin fahrradfreundlicher? Baucht die Stadt mehr Parkplätze? Wie steht es mit dem Klimaschutz? Das musste offen bleiben.

Alle Fragen und Antworten aus dem Wahlforum sind auf der Facebookseite des Café Tasca unter https://fb.watch/1t9MaqjUUK/ nachzuhören.

Von Reyk Grunow