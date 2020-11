Neuruppin

Die Auszählung der Bürgermeisterwahl in Neuruppin läuft. Wie steht es gerade? Hier erfahren Sie es:

18.55 Uhr Schon 38 Wahlbezirke ausgezählt

Das Auszählen der Stimmzettel nach der Bürgermeisterwahl in Neuruppin geht direkt um 18 Uhr los und wie das Brezelbacken. Um 18.55 Uhr sind bereits 38 Wahlbezirke ausgezählt. Insgesamt gibt es 44 Wahlbezirke, darunter aufgrund der hohen Beteiligung diesmal sechs Briefwahlbezirke. Nach Auszählung von knapp 9200 Stimmen hat Jens-Peter Golde mit 3441 Stimmen (37,7 Prozent) deutlich die Nase vorn. Zurzeit sieht es aus, als würde er mit dem SPD-Mann Nico Ruhle in die Stichwahl kommen, der mit 1957 Stimmen (21,4 Prozent) das zweitbeste Ergebnis hat. Aber die Auszählung der Briefwahlbezirke fehlt noch – es kann sich noch viel ändern.

17.45 Uhr: Endspurt in den Wahllokalen

Die Abstimmung über den künftigen Bürgermeister von Neuruppin nähert sich dem Ende. Noch bis 18 Uhr sind die 38 Wahllokale in der Fontanestadt und den Ortsteilen geöffnet. Bis dahin kann noch jeder seine Stimme abgeben, sofern er das noch nicht getan hat.

Der Wahltag in Neuruppin verlief eher ruhig. Die befürchteten Schlangen aus Wartenden vor den Wahllokalen hat es nicht geben. Mancher brauchte zwar wegen der Hygienemaßnahmen einige Minuten mehr Geduld als bei anderen Abstimmungen. Die Wartezeit hielt sich jedoch in Grenzen.

Im Laufe des Tages zeichnete sich eine vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung ab, auch wenn vor 18 Uhr dazu keine konkreten Zahlen vorliegen.

Viele Neuruppiner haben per Brief gewählt

Viele der knapp 26.500 Wahlberechtigten hatten sich schon vorab für die Briefwahl entschieden. Bis Freitag hatte die Stadtverwaltung mehr als 4100 Briefwahlunterlagen verschickt. Auch am Sonntag gingen noch einmal zehn Stimmzettel an Wähler heraus, die wegen Coronaverdachts kurzfristig in Quarantäne bleiben mussten und so nicht selbst in ihr Wahllokal gehen konnten, sagt Wahlleiterin Jutta Mießner am Abend.

Punkt 18 Uhr schließen alle Wahllokale. Kurz darauf werden die Wahlurnen geleert und die Auszählung der Stimmzettel beginnt. Jutta Mießner erwartet ein vorläufiges Ergebnis gegen 20 Uhr. Der aktuelle Stand der Auszählung kann auf der Webseite der Stadt unter www.neuruppin.de verfolgt werden.

Sechs Kandidaten bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters in Neuruppin.

Von Reyk Grunow