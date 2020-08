Neuruppin

Bekommt Neuruppin vielleicht bald einen dritten Bahnhof? Bürgermeister Jens-Peter Gilde findet die Idee gar nicht so schlecht. Der Behelfsbahnsteig, den die Bahn wegen der gesperrten Brücke vor dem Seedamm errichtet hat, gefällt Golde jedenfalls sehr gut. „Der Bahnsteig könnte doch auf Dauer bleiben“, schlug er jetzt bei einem Treffen mit Vertretern der Bahn vor.

Ein Argument: Rund um den Interimsbahnhof am Seedamm leben immerhin rund 3500 Menschen. „Hier wohnen mehr Menschen als an den meisten anderen Halten entlang der Strecke“, sagt der Neuruppiner Rathauschef.

Und die Zahl könnte noch steigen. Zum Beispiel, wenn Neuruppin neue Wohnungen auf dem bisher freien Feld gegenüber dem Lindenzentrum bauen würde. Dort wäre Platz für mehrere hundert Wohnungen. Das Gleis für den Prignitz-Express führen direkt daran vorbei. Wenn nicht am Seedamm: Wäre dort dann nicht ein weiterer Bahnhof denkbar?

Bürgermeister Jens-Peter Golde (l.) im Gespräch mit Andreas Gollek (r.) von der DB Netze AG, einer Tochterfirma der Bahn. Quelle: Henry Mundt

Denkbar vielleicht – vorgesehen ist er bisher in keiner Planung. Planer Andreas Gollek von der Bahn-Tochterfirma DB Netze hat deshalb bei Goldes Vorschlag erst einmal nur abgewunken.

Der Bahnsteig, den Fachleute innerhalb wenigere Tage aus Fertigelementen am Seedamm aufgebaut haben, war von Anfang an als Provisorium geplant. Er soll nur stehen bleiben, solange die Bauarbeiten am Seedamm dauern. Dann wird er wieder vollständig abgebaut.

Die Bahn lässt derzeit eine der beiden Brücken im Seedamm neu bauen. Deshalb können für mehrere Monate keine Züge von Berlin zum Bahnhof Rheinsberger Tor fahren.

Fundamente für die neue Brücke halten

Eine der heikelsten Phasen beim Brückenbau ist bereits geschafft. Die neuen Fundamente stehen – und zwar so, wie sie sollen. Taucher haben alles genau beobachtet und vor wenigen Tagen bestätigt, dass alles im weichen Seegrund hält wie berechnet. „Das ist eine Punktlandung“, sagt Andreas Gollek erleichtert.

Das sechs Millionen Euro teure Vorhaben liegt im Zeitplan. Gollek geht fest davon aus, dass der Prignitz-Express zwischen Berlin, Neuruppin und Wittenberge zum Fahrplanwechsel im Dezember wieder normal rollen kann. Dann wird der Bahnsteig am Seedamm nicht mehr gebraucht.

Bagger haben den Boden rund um die Brücke im Seedamm aufgerissen. De Arbeiten sollen bis Dezember dauern. Quelle: Henry Mundt

Der normale Zugbetrieb reicht den Neuruppinern allerdings schon lange nicht mehr. Stadt und Landkreis hoffen seit Jahrzehnten auf ein deutlich besseres Angebot für die Region.

Land, Bahn und Verkehrsverbund gehen davon aus, dass künftig noch viel mehr Menschen als bisher den Prignitz-Express benutzen werden. Das dürfte auch an den steigenden Wohnungspreisen in Berlin liegen.

Die sogenannten Städte in der zweiten Reihe werden für Berliner als Wohnort zunehmend attraktiv: attraktive Orte knapp außerhalb des Speckgürtels mit Bahnanschluss in die Hauptstadt wie Jüterbog, Nauen, Eberswalde oder eben Neuruppin.

Derzeit ist an ein neues Wohngebiet neben dem Lindenzentrum in Neuruppin nicht gedacht. „kurz und mittelfristig nicht“, sagt Neuruppins Baudezernent Arne Krohn. Doch bei starkem Zuzug sehen Planer bis 2035 einen Bedarf für bis zu 1300 neue Wohnungen. Schon jetzt wird er Platz für Neubauten knapp.

Von Reyk Grunow