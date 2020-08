Neuruppin

Gemunkelt wurde es schon länger, am Sonnabend wurde er nominiert: Michael Güldener (50) will bei der Wahl am 8. November der neue Bürgermeister von Neuruppin werden.

„Ich liebe Herausforderungen“, sagte der gelernte Anlagentechniker, der bei der Bereitschaftspolizei und dem Bundesgrenzschutz gearbeitet hat, bevor er als Personenschützer tätig wurde und sich 1999 mit einer Sicherheitsagentur selbstständig gemacht hat.

Die Stadt kann mehr

„Die Stadt kann mehr“, so lautet die Kernbotschaft des gebürtigen Neuruppiners, der verheiratet ist und eine 16-jährige Tochter hat. Güldener sieht bei seinem Motto auch die Ortsteile einbezogen. „Sonst würde es heißen, Neuruppin kann mehr.“

Bürgermeister Jens-Peter Golde (64/Pro Ruppin) habe eine gute Arbeit geleistet, so Güldener. Aber nun sei es Zeit für einen Generationenwechsel. Golde ist seit Februar 2005 im Amt und will auch noch mal antreten. Dabei wird er nicht allein von Pro Ruppin unterstützt, sondern auch den Bündnisgrünen und der CDU.

„Die wichtigste Aufgabe ist Vertrauen“

Güldener, der zwei Legislaturen als Schöffe beim Jugendgericht gearbeitet hat,will als Bürgermeister als Vermittler zwischen Verwaltung und Bürgern auftreten und dabei das Verhältnis zwischen Bürgern und Verwaltung verbessern. „Die wichtigste Aufgabe ist Vertrauen“, sagte Güldener, der als Personenschützer einst auch Außenminister Joschka Fischer (Grüne) begleitet hat.

Aufgestellt als Bürgermeisterkandidat wurde der Neuruppiner am Sonnabend in einer Neuruppiner Gaststätte von der Partei BVB/Freie Wähler, zu der etwa 150 Wählergruppen gehören, sagte Peter Vida (36). Der Jurist ist Fraktionschef von BVB-Freie Wähler im Landtag und zudem Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in Bernau ( Barnim). „Wir spielen in Neuruppin nicht auf Platz, sondern auf Sieg.“

Kritik an der Kreisverwaltung

Güldener tritt für die Bürgermeisterwahl in Neuruppin auf einer Liste von BVB-Freie Wähler an, zu der die neue Wählergruppe „Wir in Neuruppin“ (WIN), die Neuruppiner BVG-Freie Wähler-Gruppe sowie der Landesverband der Partei gehören. Diesem Vorgehen hatten zuvor die Vertreter der drei Gruppierungen zugestimmt.

Die Zusammenarbeit der Kommunen in Ostprignitz-Ruppin und die Informationspolitik der Kreisverwaltung müssten dringend verbessert werden, sagte Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler). Der Rheinsberger Bürgermeister war am Sonnabend ebenfalls zur Nominierung von Güldener nach Neuruppin gekommen.

Tritt Arndt als Einzelbewerber an?

Die Unterlagen von Güldener für die Bürgermeisterwahl sollen in den nächsten Tagen im Neuruppiner Rathaus eingereicht werden. Neben Güldener und Golde gibt es noch weitere Kandidaten: Gerd Klier geht für die Linke ins Rennen, Nico Ruhle für die SPD. Hinzu kommt der Einzelbewerber Ronny Hein.

Unklar ist, ob der frühere Klinikenchef Horst-Michael Arndt, der ebenfalls als Einzelbewerber im Gespräch war, antreten wird. Arndt hatte diese Absicht zu einem Zeitpunkt erklärt, als Golde noch nicht verkündet hatte, dass er doch wieder antreten wird.

Fragezeichen gibt es auch zu zwei weiteren möglichen Bewerbern für Neuruppins Bürgermeisteramt: Einer hat sich bereits im Rathaus gemeldet, wollte bisher aber seinen Namen nicht öffentlich machen. Und schließlich hat nach MAZ-Information die AfD ebenfalls bereits im Juni einen Kandidaten nominiert, hält dessen Namen aber noch geheim.

