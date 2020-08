Neuruppin

Die neue Wählergruppe „Wir in Neuruppin“ will ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Fontanestadt am Sonnabend, 29. August, bei einer Veranstaltung in „Theos Steakhouse“ bekanntgeben, die um 10 Uhr beginnt. Das hat am Montag Michael Güldener (50), der Sprecher der Wählergruppe, auf Nachfrage erklärt.

Das Wahlprogramm ist in Arbeit

Indes hat der Einzelbewerber Ronny Hein (43) jetzt informiert, dass er die 64 Unterstützerunterschriften beisammen hat, die er benötigt, um für die Wahl am Sonntag, 8. November, zugelassen zu werden. Zudem stehe die Verabschiedung seines Wahlprogrammes unmittelbar bevor, so Hein.

Von Andreas Vogel