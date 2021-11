Bechlin

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Sonnabendmittag in einem Stall in Bechlin. Bei dem Versuch, einen Bullen auf einen Anhänger zu verladen, war ein 47-jähriger Landwirt von dem Tier angegriffen worden. Dabei verletzte der Bulle den Bauern so stark, dass der Mann noch vor Ort verstarb.

Gemeinsam mit einem Helfer hatte der Landwirt versucht, den Bullen auf einen Anhänger zu treiben. Als der 47-Jährige dem Tier einen Blickschutz anlegen wollte, griff der Bulle an. Dabei wurde der Mann mehrmals gegen ein Gitter gedrückt. Versuche, den Schwerverletzten vor Ort zu reanimieren, blieben erfolglos, hieß es bei der Polizei.

Kripo ermittelt in Bechlin

Wie es zu dem Angriff kommen konnte, ist noch unbekannt. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren zu den genaueren Umständen des Unglücks eingeleitet. Die Kripo ermittelt.

Von Frauke Herweg