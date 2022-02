Alt Ruppin

Die Vorarbeiten für den Umbau der Bundesstraße 122 in Alt Ruppin haben begonnen. Für viele überraschend ist ab dieser Woche die Kreuzung Breite Straße und Friedensstraße auf eine Fahrspur eingeengt. Seit Montag regelt eine Baustellenampel den Verkehr auf der B122 in Alt Ruppin. Autofahrer müssen mit kurzen Wartezeiten rechnen.

Der Landesstraßenbetrieb will in den kommenden Monaten die Friedensstraße und die Rheinsberger Straße zwischen Breite Straße und dem Ortsausgang in Richtung Zippelsförde und Rheinsberg samt Gehweg und Straßenbeleuchtung neu bauen lassen. Dafür wird die Bundesstraße in diesem Abschnitt dann für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Vor den Straßenbauern sind nun aber erst einmal die Stadtwerke an der Reihe.

Stadtwerke Neuruppin verlegen zuerst eine Leitung

„Wir müssen dort eine unserer Gasleitungen umverlegen“, sagt Artur Dzasokhov, der technische Leiter des Neuruppiner Energieversorgers. Dort, wo die Leitung bisher liegt, stört sie den Straßenbau.

Später wollen die Stadtwerke auch einige Kabelpakete erneuern. Zudem werde gerade geprüft, ob Trinkwasserleitungen neu verlegt werden müssen, sagt Dzasokhov: „Im Moment sieht es aber nicht danach aus.“

Die Baustellenampel an der Ecke Breite Straße und Friedensstraße soll zunächst bis 18. März dort stehen. Möglicherweise geht die halbseitige Sperrung nahtlos in die Vollsperrung der Bundesstraße über. Genau kann das derzeit noch niemand sagen.

Straßenbau beginnt im März in der Alt Ruppiner Friedensstraße

Offizieller Beginn für den Straßenbau ist der 1. März, sagt Frank Schmidt, der zuständige Dezernent beim Landesbetrieb Straßenwesen. Ob gleich von diesem Tag an die Straße dicht ist, scheint derzeit aber noch unklar. „Dafür liegt noch kein Bauzeitenplan vor“, sagt Schmidt.

Bereits Mitte Januar hatte eine Firma die Bäume entlang der Rheinsberger Straße gefällt. Quelle: Andreas Vogel

Sicher ist bisher aber, dass die B122 in zwei Abschnitten ausgebaut werden soll. Zuerst von der Einmündung an der Breiten Straße durch die Friedensstraße bis hinter der Kreuzung am Friedhof, dann von dort bis zum Ortsausgang in Richtung Zippelsförde. Die Arbeiten sollen bis November 2022 dauern.

Schon vor Wochen mussten etliche Bäume an der Strecke fallen, weil entlang der neuen Fahrbahn auch Parkbuchten für Autos vorgesehen sind.

An der B122 entsteht ein neuer Fußgängerüberweg

Der bisherige Fußgängerüberweg in Höhe des Wohnblocks in der Rheinsberger Straße wird verschwinden. Dafür ist ein neuer Überweg in der Nähe der Kreuzung mit der Friedensstraße vorgesehen.

Die Bauarbeiten dürften auch für viele Anwohner zu Problemen führen und ebenso für den Busverkehr. Der Landesstraßenbetrieb hat deshalb verschiedene Umleitungen geplant.

Anlieger sollen die Baustelle zum Beispiel über die Forststraße umfahren können. Dafür soll am Ende der Forststraße zwischen einem Kinderspielplatz und einigen Garagen ein Schotterweg angelegt werden, der weiter durch einen bisher unbefestigten Waldweg auf die B122 führt.

Umleitung nach Rheinsberg führt über Schönberg und Lindow

Vorgesehen ist auch, dass vorübergehend die Einbahnstraßenregel für die Alt Ruppiner Gartenstraße aufgehoben wird und Fahrzeuge dort für die Zeit der Bauarbeiten in beide Richtungen hindurchfahren können.

Busse können von der Breiten Straße direkt in die Rheinsberg Straße abbiegen. Die Poller, die die Durchfahrt dort bisher unmöglich machen, werden dafür vorübergehend abgebaut.

Zusätzlich lässt der Landesbetrieb eine weiträumige Umleitungsstrecke von Rheinsberg über Dierberg, Lindow, Schönberg und Wulkow nach Alt Ruppin und umgekehrt ausschildern.

Von Reyk Grunow