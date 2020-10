Neuruppin

Schlechte Nachricht für alle, die zwischen Neuruppin und Dabergotz auf der Bundesstraße unterwegs sein müssen: Die B167 über die Autobahn wird ab Montag, 12. Oktober, für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt. Bis zum 25. Oktober kann die Brücke über die Autobahn A24 nicht passiert werden.

2019 hatte die private Havellandautobahn-Gesellschaft an der Abfahrt Neuruppin eine neue Brücke übe die A24 bauen lassen und die Zufahrt von der B167 zur Brücke auf der Dabergotzer Seite erneuert.

In diesem Jahr wurde dann die Rampe von der Bundesstraße auf die neue Brücke auf der Neuruppiner Seite neu gebaut. Jetzt muss die Fahrbahn der B167 noch einige Meter verschoben werden, sodass Autos und Radfahrer künftig ohne Schlenker über die Autobahnüberführung kommen.

Fahrbahn der B167 muss einige Meter verlegt werden

Auch die Abfahrt von der Autobahn auf die Bundesstraße wurde auf der Neuruppiner Seite völlig neu angelegt. Sie war bisher nur an eine provisorische Fahrbahn angebunden und muss nun ebenfalls an die künftige Fahrbahn der B167 angepasst werden.

Wegen der Sperrung werden die Busse der Linien 704 ( Kyritz – Gottberg – Neuruppin), 711 ( Kyritz – Wusterhausen – Neuruppin) und 759 ( Neuruppin – Wildberg) ungeleitet und halten bis 25. Oktober nicht an den Stationen Neuruppin Autohof, Bechlin Mühle und Bechlin Weißer Hirsch, teilt die Busgesellschaft ORP mit.

Die Busse auf den drei Linien werden außerdem etwa zehn Minuten länger unterwegs sein. Dadurch ist nicht immer sicher, dass Fahrgäste rechtzeitig ihren Anschlusszug erreichen.

2021 sind die nächsten Abschnitte der Autobahn A24 an der Reihe

Mit den Arbeiten an der Autobahnbrücke bei Neuruppin ist der Umbau des Abschnitts 1 der A24 nahezu abgeschlossen. Derzeit wird zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin die Fahrbahn in Richtung Hamburg fertig gebaut. An der Anschlussstelle Neuruppin können deshalb noch bis 13. November in Richtung Hamburg keine Autos von der A24 herunter oder auf die A24 auffahren.

Voraussichtlich Ende des Jahres soll de neue Fahrbahn zwischen Neuruppin Süd und Neuruppin für den Verkehr freigegeben werden. Restarbeiten können aber noch bis in den Januar hinein dauern.

Seit 2018 ist ein Konsortium privater Investoren dabei, die Autobahnen A24 und A10 zwischen Neuruppin und dem Dreieck Pankow im Auftrag des Bundes neu zu bauen. Die Strecke wurde in Abschnitte unterteilt. Bisher wurde in jedem zweiten dieser Bauabschnitte gearbeitet, während der Verkehr dazwischen unbehelligt blieb.

Arbeiten an der Autobahn dauern bis 2024

Nach rund zwei Jahren Bauzeit werden die ersten Teilstücke fertig. Zwischen Kremmen und der Raststätte Linumer Bruch rollen die Fahrzeuge schon seit rund zwei Wochen in beide Richtung über die neue Fahrbahn.

2021 beginnen die Arbeiten in den Abschnitten, die bisher noch verschont geblieben sind, zum Beispiel zwischen Neuruppin Süd und Fehrbellin. Ende 2024 soll die A24 bis Neuruppin komplett erneuert sein.

Von Reyk Grunow