Neuruppin

Von wegen bei der Bundestagswahl am Sonntag gab es keine Besonderheiten im Wahlkreis 56: Diese fingen allein schon damit an, dass viele Wähler für den Urnengang mindestens genauso viel Zeit einplanen mussten, wie bei Sommerwetter vor einer Eisdiele. Die Warteschlangen in Neuruppin hielten sich aber im Gegensatz zu Berlin in Grenzen.

Knifflig wurde es für Wahlleiter Dietmar Tripke, als am Sonntag in einem Neuruppiner Wahlbüro nach einem Wahlschein gefragt wurde. Der Betroffene hatte sich das Bein gebrochen und kam deshalb nicht wie geplant in sein Wahllokal.

Spezielle Statistik für acht Wahllokale im Wahlkreis 56

Tripke konnte vermitteln: Ein Angehöriger des Versehrten düste mit einer Vollmacht zum Wahllokal, holte die Wahlunterlagen ab und brachte sie, nachdem sie von dem Unglücksraben ausgefüllt worden waren, bis 15 Uhr zurück in dessen Wahllokal. So floss auch diese Stimme in das Wahlergebnis ein.

Eine weitere Besonderheit: Der Bundeswahlleiter hatte acht Wahllokale im Wahlkreis 56 für das Ermitteln einer repräsentativen Wahlstatistik für ganz Deutschland ausgewählt. Deshalb hatten diese Wahlscheine spezielle Vermerke – zum einen zum Geschlecht (männlich, weiblich, divers), zum anderen zur jeweiligen Jahrgangsgruppe des Wählers, etwa Jahrgang 1997 bis 2003, Jahrgang 1987 bis 1996, Jahrgang 1977 bis 1986 und so weiter.

Nicht alle Wahldaten aus Neuruppin kamen in Potsdam an

Insgesamt sechs Jahrgangsgruppen wurden bei den Geschlechtern unterschieden. Die Wahlzettel dieser acht Wahllokale, darunter Alt Ruppin 1, Treskow 1 und Karl-Liebknecht-Schule 1 in Neuruppin werden laut Tripke gesondert in Berlin ausgewertet.

Obwohl der Kreiswahlleiter um 22.41 Uhr verkünden konnte, dass alle Wahlzettel im Wahlkreis 56 ausgezählt sind, konnte er erst gut drei Stunden später nach Hause – beim Landeswahlleiter waren nicht alle vorläufigen Wahlergebnisse angekommen. Betroffen davon waren einige der insgesamt 22 Wahllokale, die nicht vor Ort hatten auszählen dürfen, weil es nur 50 oder weniger Stimmzettel gab. Dazu gehört Vichel, das zum Auszählen nach Wildberg umziehen musste, und Hindenberg, das in ein Lindower Wahllokal wechselte.

Die Wahlbeteiligung ist leicht gestiegen

Warum die Daten von einzelnen Wahllokalen nicht in Potsdam angekommen sind, das blieb auch am Montag schleierhaft. Die Frage solle am Dienstag vom Amt für Statistik geklärt werden, hieß es aus dem Büro des Landeswahlleiters. Klar ist aber eines: Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 56 ist im Vergleich zu 2017 leicht gestiegen – von 68,3 auf 70,9 Prozent.

Allerdings liegt der Nordwesten der Mark weiterhin unter dem Landesdurchschnitt. Der stieg von 73,7 Prozent im Jahr 2017 auf 75,6 Prozent.

Von Andreas Vogel