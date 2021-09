Neuruppin

Nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl, deren Ausgang völlig ungewiss ist. Auch im Wahlkreis 56, der die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellandes umfasst, wird es spannend: Zwölf Kandidaten bewerben sich um das Direktmandat, und Mandatsinhaber Sebastian Steineke (CDU), der sich um eine dritte Amtszeit bewirbt, hat richtig starke Konkurrenz.

Aber wer würde den Wahlkreis in Berlin am besten vertreten? Welcher Politiker steht für welche Werte? Die MAZ fühlt den Kandidaten auf den Zahn: Sechs Fragen, sechs Antworten. Alle Kandidaten hatten die Aufgabe, die Frage in einem Video zu beantworten, das nicht länger als 30 Sekunden sein darf.

Heute nun Frage 3: Was tun, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen? Soll es dann stärkere Einschränkungen geben? Und wenn ja, nur für Ungeimpfte?

Hier die Antworten von elf Kandidaten – Einzelbewerber Willi Eckelmann wollte sich nicht beteiligen.

Anja Mayer, Die Linke: „Kostenlose Coronatests für alle!“

„Die reinen Corona-Zahlen reichen aus meiner Sicht nicht aus, um neue Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen. Wir müssen mehrere Faktoren zu Rate ziehen, nämlich zum einen, wie viele Menschen kommen ins Krankenhaus und wie viele davon auf die Intensivstation, wie ist der Impffortschritt im Land. Wenn dann das Gesundheitswesen an seine Belastungsgrenzen kommt, müssen wir über weitere Einschränkungen nachdenken. Aber klar muss auch sein, ungeimpfte Personen müssen sich weiterhin kostenlos testen lassen können und dann auch Geimpften und Genesenen gleichgestellt werden.“

Norbert Glamann, Einzelkandidat: „Nur bundeseinheitliche Regeln“

„Bei steigenden Corona-Zahlen stärkere Einschränkungen? Ich plädieren für ja, aber nur bundeseinheitlich. Wenn die Bundesländer wegen des Föderalismus wieder unterschiedliche Maßnahmen beschließen, ist das schlecht. Nur für Ungeimpfte? Die Mehrzahl Ungeimpfter hat sich bisher an Hygiene- und Abstandsregeln gehalten, also nein.“

Corvin Drößler, Die Partei: „Freiheit endet, wo andere gefährdet werden“

„Die persönliche Freiheit endet dort, wo man andere Menschen gefährdet. Diejenigen, die noch ohne Schutz sind, müssen gesellschaftlich geschützt werden. Insbesondere Jugendliche, die seit zwei Jahren immer zurückgesteckt haben, sind nun besonders gefährdet, was der Politik egal zu sein scheint. 3G ist vernünftig. Wer sich nicht impfen lassen möchte, kann das natürlich tun, ist dann natürlich blöd und sollte nicht rumheulen, wenn man mit den Konsequenzen des Egoismus und der eigenen Ignoranz leben muss. Im Übrigen bin ich für eine sofortige Freigabe der Patente, um die Pandemie global zu besiegen.“

Thomas Essig, FDP: „Auch mal in die Nachbarländer schauen“

„Wir sollten die Zahlen im Auge behalten und uns respektvoll bewegen, einander achten, und so können wir vielleicht einem Lockdown aus dem Wege gehen. Wir sollten aber auch über’n Zaun schauen, was die anderen Staaten neben uns machen, die auch hohe Zahlen haben und trotzdem keinen Lockdown ausgerufen haben. Wichtig ist der Umgang mit den Erkrankten und den Genesenen beziehungsweise Geimpften. Man sollte sich nicht gegeneinander aufhetzen.“

Wiebke Papenbrock, SPD: „Weiter impfen, weiter testen“

„Wir alle wollen normal weiterleben, auch wenn es in den nächsten Wochen und im Herbst wieder zu steigenden Infektionszahlen kommt. Dafür ist es notwendig, dass weiterhin getestet wird. Wichtig ist mir auch, dass die Kitas und Schulen offen bleiben. Und unsere Landkreise bieten viele Möglichkeiten an, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel haben wir hier in Ostprignitz-Ruppin den Impfbus, den ich immer unterstütze und hoffe, dass er weiterhin in Anspruch genommen wird.“

Stephan Dietzsch, Die Basis: „Geimpfte können sich ebenso anstecken“

„Studien aus Israel zeigen, dass sich mehrfach Geimpfte ebenso anstecken und das Virus weiterverbreiten können wie Ungeimpfte. Deshalb ist die Diskussion über eine Ungleichbehandlung müßig. Grundrechte sind kein Privileg, welches Politiker zuteilen. Die Impfentscheidung obliegt jedem mündigen Bürger eigenverantwortlich.“

Dominik Kaufner, AfD: „Bisherige Maßnahmen waren unverhältnismäßig“

„Ich glaube nicht, dass weitere Einschränkungen brauchen. Die bisherigen Maßnahmen waren vollkommen unverhältnismäßig, oft widersprüchlich und großteils sinnlos. Sollte es weitere Einschränkungen geben, müssen die selbstverständlich auch für Geimpfte gelten. Erstens sind sie, wie sich klar gezeigt hat, ebenfalls potenziell ansteckend. Zweitens dürfen Freiheitsbeschränkungen nicht vom Impfstatus abhängig gemacht werden, sonst entsteht ein unzulässiger Zwang und die Impfung muss vollständig freiwillig bleiben.“

Maximilian Kowol, Grüne: „Wir müssen höhere Impfquoten erreichen“

„Sollten die Zahlen noch mal steigen, nicht nur Fallinzidenzen, sondern eben auch die Fälle in Krankenhäusern, die Krankenhauskapazitäten sinken, müssen wir auf jeden Fall über Einschränkungen reden. Nicht ähnliche Einschränken wie im letzten Winter, aber da müssen wir auf die Wissenschaft hören. Und auf die Wissenschaft hören müssen wir auch bei den Impfungen. Die Impfungen sind sicher, und wir müssen höhere Impfquoten erreichen, um diese Pandemie endlich zu überwinden oder gut zu überwinden und das müssen wir auch irgendwie in den Corona-Maßnahmen vermitteln können, wie wir Menschen zur Impfung bekommen.“

Sebastian Steinike, CDU: „Es muss einen Unterschied geben zwischen geimpft und ungeimpft“

„Ja, auch bei uns in der Region steigen leider wieder die Corona-Zahlen, wenn auch deutlich langsamer als in den anderen Ballungsgebieten. Trotzdem haben wir eine andere Situation als vor einem Jahr. Wir haben Geimpfte, Genesene, wir können testen. Allein aus diesem Grund ist es notwendig, dass wir bei dieser schwierigen Lage berücksichtigen, dass die Leute sich impfen lassen können, dass sie genesen sind und deswegen muss es schon aus rechtlichen Gründen irgendwo Unterschiede geben.“

Axel Heidkamp, Piraten: „Keine weiteren Einschränkungen mehr!“

„Nein, es sollten keine weiteren Einschränkungen mehr ausgesprochen werden, da nicht mehr so viele Menschen wie bisher schwer erkranken können. Der gefährliche Infektionsdruck besteht nur noch für 30 Prozent der Menschen, somit trifft dies jetzt nur noch für 24 Millionen Menschen zu. Da bislang maximal 5 Prozent erkrankt sind, also 4 Millionen, können jetzt nur noch 1,2 Millionen erkranken. Es sollte weiterhin kostenfrei bis Januar getestet werden, um einen Überblick über den Verlauf zu behalten.“

Michael Güldener, Freie Wähler : „Die bestehenden Maßnahmen reichen aus“

„Meine Antwort auf die 3. Frage ist: Brauchen wir stärkere Corona-Maßnahmen bei Erhöhung der Zahlen? Ich sage nein, die bestehenden Maßnahmen reichen aus, wir sind bis jetzt mit 60 Prozent geimpft. Man sollte auch keinen Unterschied machen zwischen den Ungeimpften und Geimpften, das führt zur Spaltung in unserer Gesellschaft, die wir eh schon haben. Die konkreten Maßnahmen, die wir bis jetzt haben, reichen meiner Meinung aus.“

Kandidatenforum im Video-Format

Unser MAZ-Kandidatenforum im Wahlkreis 56 findet diesmal rein digital statt. Zwei Fragen haben die Direktkandidaten schon im 30-Sekunden-Video beantwortet.

Drei weitere Video-Serien der Kandidaten folgen noch.

Von Kathrin Gottwald