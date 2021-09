Neuruppin

173 000 Wahlberechtigte, 424 Wahlbezirke, 3000 Wahlhelfer, und eine Wahlbeteiligung, die so hoch war wie lange nicht. Ein Rückblick auf den Wahltag im Kreis Ostprignitz-Ruppin.

Die Wahlhelfer in Karwe: Sabine Malinowski, Stuart Wesenberg, Norman Gröer und Martin Schwengler (v.l.). Quelle: Frauke Herweg

8 Uhr, Karwe:Im Wahlbezirk 30 im Ortsteil Karwe kommt der erste Wähler kurz nach 8 Uhr. In Karwe wählt man früh. Zwar ist auch dort der Anteil der Briefwähler leicht gestiegen. Die Mehrzahl der Wähler gibt ihre Stimme jedoch im Wahllokal ab. „Auf dem Dorf kommt man ins Wahllokal – auch um ein bisschen zu reden“, sagt Wahlhelfer Norman Gröer. „Das ist in der Stadt vielleicht anders.“

8.30 Uhr, Wittstock: In Wittstock liegen in den Wahllokalen jede Menge der kurzen Ikea-Bleistifte bereit. Die hat die Stadtverwaltung gekauft, um nicht ständig die Leih-Kugelschreiber desinfizieren zu müssen, die jeder ausgehändigt bekommt, der keinen eigenen Stift dabei hat.

Direktkandidat Norbert Glamann aus Neuruppin. Nach der Stimmenabgabe ging es für ihn ab in den lange geplanten Ostseee-Urlaub. Quelle: Andreas Vogel

9 Uhr, Neuruppin: Direktkandidat Norbert Glamann, der als Einzelbewerber antritt, hat seine Stimme abgegeben. Der 59-jährige Installateur, der zum ersten Mal überhaupt für ein politisches Amt kandidiert, macht sich keine großen Hoffnungen auf das Direktmandat. Und er ist enttäuscht, dass er zu keinem der Wahlforen eingeladen wurde.

Direktkandidatin Wiebke Papenbrock (SPD) an der Wahlurne im Wahllokal 12. Nach dem Wahlgang im NWG-Verwaltungsgebäude ging es mit der Familie ab auf den Spielplatz. Quelle: Henry Mundt

10 Uhr, Neuruppin:Wiebke Papenbrock, die Direktkandidatin der SPD, kommt mit Mann und Kind im Kinderwagen zum Wahllokal im NWG-Gebäude Neuruppin. Sie ist optimistisch, dass sie Amtsinhaber Sebastian Steineke von der CDU das Direktmandat abknöpfen kann und gespannt wie ein Flitzbogen auf die Wahlergebnisse am Abend. Aber erstmal geht es auf den Spielplatz. „Der Tag gehört meiner Familie“, sagt die 42-Jährige.

10.45 Uhr, Neuruppin: Schlangen vor dem Wahllokal im Autohaus Treskow. Auch hier ist die Wahlbeteiligung hoch – und das, obwohl schon viele Briefwahl gemacht haben.

Die Stimmung in den Wittstocker Wahllokalen ist gut. Quelle: Björn Wagener

11.30 Uhr, Wittstock: Die Stimmung in den Wahllokalen ist gut. Die Wahlvorstände mehrerer Lokale berichten übereinstimmend, dass viele Wähler unterwegs seien. Zeitweise hatte sich am Morgen vor dem Lokal 28 in der Stadtbibliothek sogar eine kleine Warteschlange gebildet. „Fast alle Leute haben auch eigene Stifte dabei“, sagte Georgia Arndt vom dortigen Wahlvorstand.

Hannes Gottwald (20), dualer Student, vor seinem Wahllokal im Stadtgarten Neuruppin. "Es ging noch nie so sehr um die Zukunft wie bei dieser Wahl", sagt er. Quelle: Kathrin Gottwald

11.45 Uhr, Neuruppin: Auch im Stadtgarten strömen die Wähler nur so herbei, zeitweise bilden sich Warteschlangen vor dem Wahllokal am Rheinsberger Tor. Hannes Gottwald, 20, wundert das nicht. „Bei dieser Wahl entscheiden wir über unsere Zukunft, das gilt diesmal mehr als je zuvor. Wer nicht wählt, der wählt die falschen“, sagt der duale Student, der erstmals an der Bundestagswahl teilnehmen darf.

Wegen Corona gab es in Neustadt in diesem Jahr ein Zelt als Wahllokal. es wurde aufgestellt, um die Bewohner des Curata-Seniorenheimes zu schützen. Im Haus befand sich in den Jahren zuvor das Wahllokal. Quelle: Sandra Bels

12 Uhr, Neustadt: Wegen der Coronabestimmungen gibt es in Neustadt in diesem Jahr erstmals ein Zelt als Wahllokal. Für diesen Wahlbezirk 3 galt sonst das Curata-Seniorenheim als Wahllokal. Um die Bewohner zu schützen, dürfen die Wähler aber in diesem Jahr nicht hinein, deshalb das Zelt. „So haben wir viel Platz zum Abstand-Halten“, sagt Wahlvorsteherin Vivien Klein. Die Wahlbeteiligung sei gut, so Klein. Dazu trägt auch Pauline Streubel bei, Reitschülerin der Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt. „Selbstverständlich mache ich von meiner Möglichkeit zur Mitbestimmung Gebrauch“, sagt die 18-jährige Erstwählerin.

13 Uhr, Kyritz: Im Wahllokal in der Feuerwehr läuft der Wahltag noch schleppend. Hier hatten bis zur Halbzeit erst 240 der knapp 1200 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben; weitere 264 hatten sich für die Briefwahl entschieden.

Bundestagswahl am 26. September in Wittstock: Torsten Ehlers bei der Stimmabgabe. Quelle: Björn Wagener

14 Uhr, Wittstock: Bis auf Zempow haben alle Wahllokale in den Wittstocker Ortsteilen die 50-Wähler-Grenze erreicht. So viele Stimmen müssen mindestens in einem Wahllokal abgegeben werden, um sie vor Ort auszählen zu dürfen.

Neuruppin - Kreiswahlleiter OPR Dietmar Tripke Quelle: Henry Mundt

14.30 Uhr, Neuruppin: Kreiswahlleiter Dietmar Tripke hält den ganzen Tag die Stellung in seinem Büro im Landratsamt an der Virchowstraße. Um 14 Uhr erster Kassensturz: 33 Prozent der Wahlberechtigten haben gewählt. Tripke schätzt, mit seinen über 30 Jahren Erfahrung als Wahlleiter, dass weitere 17 bis 18 Prozent bis zur Schließung der Wahllokale hinzukommen. Weitere 20 Prozent haben die Briefwahl beantragt. Deshalb schätzt Tripke, dass die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 56 bei 70 Prozent oder etwas darüber liegen werde. Besonders hoch ist die Wahlbeteiligung um 14 Uhr in Schwanow (66,7 Prozent) und Dabergotz (44,6 Prozent

Sebastian Steineke, CDU aus Neuruppin - Kandidat Bundestagswahl 2021 Quelle: Henry Mundt

15 Uhr, Neuruppin: Direktkandidat Sebastian Steineke (CDU) genießt nach Wochen im Dauereinsatz als Wahlkämpfer einen freien Sonntag – er hat Briefwahl gemacht und deshalb bis zum Beginn der Wahlparty keine Termine. „Diese Wahl ist so spannend wie kaum eine zuvor“, sagt er – ist aber guten Mutes, sein Direktmandat zu behalten.

2. Schicht der Wahlhelfer in Buskow. Für die Helfer gibt es zur Stärkung kleine Häppchen. Quelle: Henry Mundt

15.15 Uhr, Buskow: Hobbybauer Roland Tietz fährt im Neuruppiner Ortsteil Buskow mit dem Traktor beim Wahllokal vor. Dort arbeiten die Wahlhelfer in zwei Schichten und sind gut gelaunt. Buskow hat 166 wahlberechtigte Personen, 37 nutzten die Briefwahl, bis 15 Uhr gaben 84 Wähler ihre Stimmen ab. Es sieht also nach einer richtig guten Wahlbeteiligung aus. Zur Stärkung gab es für alle Beteiligte kleine Häppchen.

Bundestagswahl am 26. September in Wittstock: Wähler auf dem Weg zur Stimmabgabe ins Wahllokal 28. Quelle: Björn Wagener

15.30 Uhr, Zempow: Auch Zempow erreicht die 50-Stimmen-Grenze. „Es freut mich für die kleinen Ortsteile, dass sie alle selbst ihre Wahlergebnisse ermitteln können“, so Holger Schönberg am Nachmittag. In Wittstock habe es 2461 Briefwähler gegeben, das sind 21 Prozent der Wahlberechtigten.

18 Uhr, Neuruppin: Die Wahllokale schließen, die ersten Hochrechnungen laufen ein: CDU und SPD liegen nach ersten Prognosen gleichauf. Im Klosterhof haben sich die Christdemokraten zur Wahlparty getroffen, auch Direktkandidat Sebastian Steineke ist dort. Der große Jubel bleibt aus, Steineke trinkt Wasser. Auch bei der SPD, die im Jugendfreizeitzentrum an der alten Brauerei in Anwesenheit von Wiebke Papenbrock Wahlparty feiert, ist die Stimmung verhalten. Zu vielen Regierungskoalitionen sind aktuell möglich.

Nach Schließung der Wahllokale beginnt im Wahlkreis 56 die Auszählung der Stimmen. Quelle: Alexander Bergenroth

Aber noch steht nicht fest, wer im Wahlkreis 56 die Bundestagswahl für sich entschieden hat. CDU-Mann Steineke, der auf Platz 5 der Landesliste steht, rechnet damit, dass das vorläufige Wahlergebnis wohl erst gegen Mitternacht feststehen wird. „Es dauert viel länger, die Briefwahlstimmen auszuzählen“, so der Vater zweier Söhne. Der Abend wird also noch lang.

Von Sandra Bels, Frauke Herweg, Kathrin Gottwald, Andreas Vogel, Henry Mundt und Björn Wagener