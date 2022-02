Neuruppin

Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Ostprignitz-Ruppin geht schon am Sonntag, 13. Februar, in den Notbetrieb. Grund: Zu viele Busfahrer sind krank. Aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle müsse im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin der Betrieb eingeschränkt werden. Die Einschränkungen gelten zunächst bis Freitag, 18. Februar.

Folgende Linien sind vom Notbetrieb betroffen:

Bereich Neuruppin:

Fahrtausfälle im Bereich Neuruppin sind auf den Linien 752, 756, 758, 764, 770, 771, 791 und 794 zu verzeichnen.

Weiterhin sind im Bereich Neuruppin etliche Fahrplanänderungen bei den Linien 754, 756, 758, 762, 764, 784, 791, 792 und 794 notwendig.

Bereich Wittstock

Bei den Linien 740, 744 und 748 sind im Wittstocker Bereich sowohl Fahrtausfälle als auch Fahrtänderungen notwendig.

Bereich Kyritz

Fahrtausfälle im Bereich Kyritz sind auf den Linien 701 und 707 zu verzeichnen. Weitergehende Fahrplanänderungen sind auf den Linien 704, 707 und 714 notwendig

Hier gibt es den Überblick über die geänderten Fahrzeiten.

Die Busgesellschaft weist darauf hin, dass die Fahrgäste als Ersatz für reduzierten Stadtverkehr auch die Überlandlinien innerhalb von Kyritz, Neuruppin und Wittstock nutzen dürfen und die Fahrscheine für die Stadtlinien dort Gültigkeit haben.

Weil die Änderungen so kurzfristig kamen, sind sie an den Aushängen an den Bushaltestellen auch nicht angezeigt.

Weitere Informationen gibt es unter der Fahrgasthotline der ORP, Tel. 03391-40 06 18 oder auf der Internetseite der Busgesellschaft unter www.orp-busse.de.

Von MAZ-online