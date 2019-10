Busgesellschaft mit Miesen in Millionenhöhe

Neuruppin

Die kreiseigene Busgesellschaft ORP fährt immer mehr in die Miese. Allein für dieses Jahr rechnet ORP-Geschäftsführer Ulrich Steffen mit einem Minus von mehr als 1,6 Millionen Euro. Demnach wird das Manko im nächsten Jahr sogar auf 1,9 Millionen Euro steigen – dabei ist in diesen Zahlen der von Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) beim Kreistag verkündete Modellversuch für eine kostenlose Beförderung von allen Schülern innerhalb von Ostprignitz-Ruppin nicht allein zur Schule noch nicht einmal enthalten.

Jährlich zwei Millionen Euro für den Modellversuch

Damit ist klar, dass der Landkreis seinem Unternehmen auch ohne den Modellversuch, bei dem Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) mit jährlichen Kosten von etwa zwei Millionen rechnet, nun finanziell unter die Arme greifen muss. „Die Rücklagen der ORP sind weitestgehend aufgebraucht“, sagt Steffen.

Für Ina Muhß, Chefin der SPD-Kreistagsfraktion, kommt das wenig überraschend. „ Ostprignitz-Ruppin ist der einzige Landkreis in Brandenburg, der seit zehn Jahren keinen Zuschuss für den Busverkehr zahlt.“ Nun gehe es eben in eine neue Etappe, in der die Abgeordneten beweisen müssten, wie viel Geld der Landkreis für einen guten Busverkehr bereit sei, zu zahlen.

Diese Frage wird allerdings erst Anfang Dezember geklärt: Dann soll der Kreistag den Haushalt für 2020 beschließen – mit einem Zuschuss für die Busgesellschaft. Fraglich ist nur, wie hoch dieser Zuschuss ausfallen wird.

Eigentlich sollte die Kreisumlage sinken

„Wir werden uns das ganz genau ansehen“, sagte am Mittwoch CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke. Der Neuruppiner Rechtsanwalt bedauerte, dass der Landrat seinen Vorstoß zum kostenlosen Buverkehr für alle Schüler mit niemanden abgesprochen hat. „Das war ein Schuss aus der Hüfte.“ Deshalb müsse man nun erst einmal sehen, ob und wie dieser Modellversuch vom Kreis eigentlich finanziert werden könne. Schließlich wolle die Kreisverwaltung, dass in Neuruppin noch zwei weitere Neubauten entstehen. „Es darf keine Taschenspielertricks geben“, betonte Steineke.

Das will auch Ronny Kretschmer nicht. Aus Sicht des Fraktionschefs der Linken im Kreistag hat der Landrat mit seinem Vorstoß „einen cleveren Schachzug“ gemacht. Denn ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Kreisumlage von derzeit 41 Prozent auf 39 Prozent gesenkt werden sollte.

Fällt das Defizit geringer aus?

Die jährlich etwa zwei Millionen Euro für den Modellversuch eines „Schülermobilitätstickets“ im Landkreis entsprächen laut Kretschmer in etwa dem Betrag, um den die Umlage, die die Städte und Gemeinden an den Kreis zahlen, gesenkt werden sollte. Die Linke werde deshalb den Entwurf des Kreishaushaltes genau prüfen, ob die Umlage nicht trotz des notwendigen Zuschusses für die Busgesellschaft verringert werden könne.

SPD-Frau Muhß geht hingegen davon aus, dass sich der benötigte Kreiszuschuss für die ORP durch den geplanten Modellversuch sogar verringern könnte. „Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe“, so Muhß. Denn je mehr Schüler den Bus auch für Fahrten zu Arbeitsgemeinschaften und zu Freunden nutzen, um so mehr Geld gebe es vom Land – so dass das prognostizierte Defizit der ORP für das nächste Jahr vermutlich geringer ausfallen dürfte.

Ulrich Steffen, Geschäftsführer der Busgesellschaft ORP Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel