Buskow: Bodoni-Hofbetreiber Marc Johne und Künstler Tobias Mohr starten Benefizaktion für Musiker

Die Veranstaltungssaison auf dem Bodoni-Vielseithof wäre bereits im vollen Gange. Eigentlich – Corona hat dem jedoch einen Riegel vorgeschoben. Das Konzert mit dem Pension-Volkmann-Musiker Peter Butschke ist bereits ausgefallen – und auch das für den 22. Mai geplante Lüül-Konzert ist bereits vor dem Termin Geschichte. Nicht nur für den Hofbetreiber Marc Johne und das Publikum ist das ein herber Verlust – sondern auch für die Musiker selbst. Das will Marc Johne, Chef des Buchwerk-Bodoni-Vereins, gern abfedern – oder zumindest mit einem Trostpflaster bekleben.

„Wir würden den Musikern gern eine Art Ausfallhonorar zahlen“, sagt der umtriebige Verleger und Veranstalter. Dafür hat er bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen – bei der die Freunde des Hofes entweder spenden oder bereits Gutscheine für kommende Veranstaltungen erwerben können. 600 Euro sind so schon zusammengekommen.

Kreativeres als Gutscheine

Nicht genug, befindet Marc Johne. Und hat auch schon einen weiteren Plan. „Ich hätte gern etwas Kreativeres als Gutscheine. Ein Gebrauchsprodukt, von dem unsere Gäste dauerhaft etwas haben“, findet der Liebhaber hochwertiger Drucke und Fan alter Drucktechnik. Und hier nun kommt Tobias Mohr ins Spiel.

Mohr, der einst in Mainz Bildende Kunst studierte, ist seit ein paar Jahren als Quereinsteiger Lehrer an der Neuruppiner Montessorischule, mit der Marc Johne bereits im vergangenen Jahr ein Projekt zum Fontanejahr am Laufen hatte. Die Schüler durften damals künstlerische Blätter gestalten – lithografische und in Bleisatz typografierte. Gedruckt wurde in der Bodoni-Druckerei auf historischen Maschinen.

„Aus der damaligen guten Zusammenarbeit mit Tobias Mohr ergab sich die Idee, noch mehr zusammen zu machen“, sagt Marc Johne. Mohr sei kunst- und kulturaffin, liebe Musik und kenne sich mit künstlerischen Druckverfahren aus – eine Menge Schnittflächen, die die beiden also verbinden.

Künstlerköpfe, Musikerporträts – in kleinem Format, auf Büttenpapier

Tobias Mohr setzte sich ans Zeichenbrett und legte mit Tusche und Aquarell los: Künstlerköpfe, Musikerporträts – in kleinem Format, auf Büttenpapier. „Extra für uns“, freut sich Johne. „Erst hat er seine Favoriten porträtiert“, erzählt Marc Johne. Schnell kamen Wünsche von Freunden und Bekannten. „Ich habe mir Neil Young gewünscht“, sagt Marc Johne. Aus einer Hand voll Bilder wurden schnell immer mehr. 32 sind es bereits – das Ergebnis langer Corona-Abende. „Wir wollen auf 100 kommen“, sagt Marc Johne.

Die porträtierten Musiker kommen aus allen Genres: Jimi Hendrix und Mick Jagger, Lemmy Kilmister und Ella Fitzgerald, Sinead O’Connor, Edith Piaf und die vier exzentrischen Kiss-Köpfe. „Von den Fünfzigern bis heute“, so Johne.

32 Bilder sind für einen Kalender zu viel

Was soll damit drucktechnisch passieren? „Wir schwanken noch“, sagt Johne. Kalender wären toll. Mindestens im A3-Format. Aber da gibt es schon ein doppeltes Manko: 32 Bilder sind für einen Kalender zu viel. Außerdem sind die Bilder zu schön, um sie nur einen Monat lang zu zeigen. Bei den Kalendern der Edition Bodoni habe man die Erfahrung gemacht: „Es sind Dauerbrenner. Irgendwann haben wir das Kalendarium weggelassen“, so Johne.

Eines der Porträts – Tori Amos (Bildausschnitt) Quelle: privat

In der Edition gebe es eine Reihe namens „Künstler-Almanache“ – auch so könne er sich die Musikerporträts gut präsentiert vorstellen. Natürlich in Top-Qualität gedruckt.

„Vielleicht könnte man auch Texte dazustellen“, sinniert Marc Johne laut. Aber Liedtexte unterlägen dem Urheberrecht – insofern sei das wohl zu aufwendig und vor allem zu teuer für ein Benefiz-Projekt, das ja möglichst hohe Gewinne abwerfen soll. Nicht für die Macher – sondern für die betreffenden Musiker, deren Konzerte der Coronakrise zum Opfer fielen.

Die Originale kann man auch kaufen

Die Originale kann man natürlich auch kaufen – beim Künstler persönlich. „Einige haben schon Besitzer gefunden“, sagt Marc Johne, der die Porträts für potenzielle Liebhaber demnächst auf der Verlags-Homepage zeigen will.

Ganz hat Marc Johne seine Konzert-Saison übrigens noch nicht aufgegeben und hofft auf eine moderate Regelung der Politik für Kulturschaffende und Konzertveranstalter. „Wenzel kann und will ich einfach nicht wieder ausladen“, sagt er enthusiastisch. Die Konzerte des Liedermachers ziehen Jahr für Jahr mehr Fans nach Buskow – in diesem Jahr am 29. August, so alles klappt.

Gene Simmons von Kiss (Bildausschnitt) Quelle: privat

Das Porträt von Neil Young wird – als einziges – gerade im Internet versteigert, am 31. Mai , 12 Uhr mittags, fällt der virtuelle Hammer. Ein Gebot über 100 Euro läge bereits vor. „Nicht von mir“, sagt Marc Johne. Es mache ja wenig Sinn, wenn der Verein bei seiner eigenen Aktion mitbiete. „Aber vielleicht ersteigert es ja jemand, um es mir später zu schenken“, sagt Marc Johne – halb schalkhaft, halb hoffend.

Die Porträts gibt es bald unter www.edition-bodoni.de zu sehen, Infos zu Konzerten gibt es dort und auch auf https://bodoni.org/

Von Regine Buddeke