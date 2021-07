Neuruppin

Ein Gutteil der Schülerinnen und Schüler im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist für den Weg zur Schule auf den Bus angewiesen, vor allem in den Dörfern. Wie man richtig Bus fährt, ohne sich und andere zu gefährden und was es beim Busfahren alles zu beachten gibt, das lernen die künftigen Abc-Schützen im Sommer immer in der Busschule.

Fast alle Schulen im Landkreis beteiligten sich an dem Projekt, bei dem die Kinder zum Beispiel das richtige Ein- und Aussteigen üben. Hier alle Termine. Treffpunkt für die teilnehmenden Kinder und ist immer direkt vor der Schule.

Bereich Neuruppin

Dienstag, 3. August: 16 Uhr Johann-Heinrich-Bolte-Grundschule Grundschule Fehrbellin, 17.30 Uhr Grundschule Wustrau

Mittwoch, 4. August: 16 Uhr Schulzentrum Bildungscampus Rheinsberg, 16.30 Uhr Grundschule Alt Ruppin, 17.30 Uhr Grundschule Gildenhall, 17.30 Uhr Grundschule Flecken Zechlin, 18 Uhr Drei-Seen-Grundschule Lindow.

Donnerstag, 5. August: 16 Uhr Grundschule „Am Burgwall“ Wildberg, 17.30 Uhr Thomas-Müntzer-Grundschule Walsleben.

Dienstag, 10. August: 9.30 Uhr Evangelische Schule Neuruppin

Mittwoch, 11. August: 8.30 Uhr und 10 Uhr Karl-Liebknecht-Schule

Donnerstag, 12. August: 8.30 Uhr Montessorischule

Bereich Wittstock

Mittwoch, 4. August: 16.30 Grundschule Nadelbachgrundschule Heiligengrabe, 18 Uhr Kleine Grundschule Blumenthal

Mittwoch, 11. August: 8.30 Uhr und 10 Uhr Waldring-Grundschule Wittstock.

Donnerstag, 12. August: 8.30 Uhr Diesterweg-Grundschule Wittstock

Bereich Kyritz

Dienstag, 3. August: 17 Uhr Löwenzahn-Grundschule Breddin

Mittwoch, 4. August: 16 Uhr: Astrid-Lindgren-Grundschule Wusterhausen, 18 Uhr Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt

Donnerstag, 5. August: 16.30 und 18 Uhr Goethe-Grundschule Kyritz

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin als Träger der Schülerbeförderung organisiert die Busschule gemeinsam mit der Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP), der Unfallkasse Brandenburg, der Polizei, den Schulen sowie den Elternhäusern.

Von MAZ-online