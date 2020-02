Ruppiner Kliniken: Haltestelle der Neuruppiner Stadtlinie künftig näher am Krankenhaus

Neuruppin

Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft (ORP) verlegt ihre Haltestelle an den Ruppiner Klinken. Die Busse der Stadtlinie 771 halten ab kommenden Montag mitten auf dem Klinikgelände – unweit der zentralen Aufnahme. Für Patienten oder Besucher, die mit den Bus kommen, verkürzen sich damit Wege auf dem weitläufigen Klinikareal. Bisher halten die Busse an der Schranke der Hauptzufahrt.

„Die Busse halten künftig noch direkter am Krankenhaus“, sagt Klinikchef Matthias Voth. Das sei gerade für Menschen, die nur eingeschränkt mobil sind, wichtig. „Da zählt jeder Meter.“ Auch Klinikmitarbeiter, die mit dem Bus kommen, profitieren. „Die Haltestelle ist zentral gelegen“, sagt der Neuruppiner ORP-Niederlassungsleiter Henri Kmoschek. „Von hier aus kommt man überall gut hin.“

Voth und Kmoschek hoffen, dass künftig noch mehr Klinikbesucher den Bus nutzen. „Hier muss keiner mit dem Auto kommen“, sagt Voth.

Möglich: Halbstundentakt

Derzeit fahren die Busse der Linie 771 die Ruppiner Kliniken jede Stunde an. Bei guter Auslastung der Linie sei zu überlegen, ob die Busse künftig auch im Halbstundentakt zu den Kliniken unterwegs seien, sagt Kmoschek. Sicher ist bereits, dass die 771er-Busse ab Mai nicht nur den Bahnhof West anfahren, sondern auch das Rheinsberger Tor.

Das Ostprignitz-Ruppiner Busunternehmen fährt die Kliniken mit großen, aber auch den kleinen so genannten City Bussen an. „Die Inanspruchnahme ist gut“, sagt Kmoschek. Alle Busse seien barrierefrei und die Haltestelle so gewählt, dass Rollstuhlfahrer das Krankenhaus gut erreichen können.

Voth kritisiert Zugverbindung

Auf dem Klinikgelände ist eine Einbahnstraße für den Linienverkehr gesperrt worden. „Wir sind sehr froh, dass die ORP ihre Haltestelle verlegt hat“, sagt Voth. Bedauerlich sei jedoch, dass die Zugverbindung nach Berlin noch immer wenig zufriedenstellend sei. „Als großes Krankenhaus sind wir angewiesen auf Fachkräfte aus der Hauptstadt“, sagt Voth. Einen Halbstundentakt für den Prignitz-Express – zumindest bis nach Neuruppin – wird es voraussichtlich erst Ende 2024 geben.

Durch die Verlagerung der Bushaltestelle verlängern sich die Fahrzeiten in Richtung Bahnhof West um zwei Minuten. Fahrten in Richtung Alt Ruppin beginnen auf dem Abschnitt Walther-Rathenau-Straße bis Krankenhaus zwei Minuten früher.

Von Frauke Herweg