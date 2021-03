CDU fordert Tempo 30 am Bushalt in Dorf Zechlin

Neuruppin/Rheinsberg

Die CDU-Kreistagsfraktion in Ostprignitz-Ruppin spricht sich nach mehreren Beinahe-Unfälle an der Bushaltestelle in Dorf Zechlin dafür aus, dass in dem Bereich zur Sicherheit der Schüler Tempo 30 gelten soll. Die Kreisverwaltung lehnt das bisher ab. „Es ist völlig unverständlich, dass der Landkreis keinerlei Bereitschaft zeigt, hier für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen“, sagt der CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke aus Neuruppin.

Bei einem Vor-Ort-Termin im Dezember 2020 hatten sich mehrere Abgeordnete am Bushalt in Dorf Zechlin davon überzeugt, wie schnell die Situation für Schüler gefährlich werden kann. „Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler geht vor“, betonte Steineke.

Ist der Zebrastreifen eine Gefahrenquelle?

Das Einrichten einer Tempo-30-Zone im Bereich der Haltestelle könne aber nur ein erster Schritt sein, sagte Lysann Gutenmorgen. Die CDU-Frau aus Dorf Zechlin dringt auf ein möglichst schnelles Umgestalten der Bushaltestelle im Ort. „Durch den Zebrastreifen direkt hinter der Bushaltestelle gibt es eine ständige Gefahrenquelle, die so nicht bestehen bleiben kann.“ Dass Busfahrer seit Ende November stets die Warnblinker anmachen, wenn Kinder aus dem Bus aussteigen, reiche bei Weitem nicht aus, so die Kommunalpolitikerin.

Um das Unfallrisiko in Dorf Zechlin zu minimieren, wird seit Langem überlegt, die Bushaltestelle von der Landesstraße in den Ortskern zu verlegen. Da dieser Schritt in Dorf Zechlin jedoch stark umstritten ist, will die Stadt Rheinsberg gemeinsam mit dem Ortsbeirat die Dorfbewohner abstimmen lassen.

Abstimmung im Dorf ist verschoben worden

Zuletzt geplant war das für April, sagt Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow. Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen werde der geplante Gang mit der Wahlurne von Tür zu Tür nun jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Rheinsberg und der Landkreis müssten sich abstimmen, damit die vor allem für Kinder gefährliche Situation möglichst schnell entschärft werden könne, sagte Sebastian Steineke. Der Jurist hält es für möglich, dass nur so lange eine Tempo-30-Zone im Bereich der Bushaltestelle eingerichtet wird, bis eine andere Lösung für einen besseren Schutz der Schüler gefunden wird. av/ca

Von Andreas Vogel und Celina Aniol