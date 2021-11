CO2-Ampeln für die Gemeinde Fehrbellin, Richtlinie des Landes hilft nicht

Fehrbellin

Die Kitas, Horte und Schulen in der Gemeinde Fehrbellin sollen ab Montag, 15. November, mit CO2-Ampeln ausgestattet werden. „Die Technik ist jetzt angekommen“, sagte Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall am Freitag.

Der SPD-Mann hatte in Absprache mit der Gemeinde 79 CO2-Ampeln bestellt, damit Erzieher, Lehrer und auch die Kinder einen besseren Anhaltspunkt dafür haben, wann die Raumluft verbraucht ist und wieder gelüftet werden sollte, um sich nicht mit Coronaviren anzustecken.

Richtlinie des Landes hilft nicht in Fehrbellin, Neuruppin und Rheinsberg

Zwar hatte das Land eine Richtlinie erlassen, wonach die Kitas, Horte und Schulen auch Zuschüsse für das Anschaffen von mobilen Luftfiltern anschaffen können. Das Land fördert aber nur dort, wo es keine ausreichende Lüftungsmöglichkeit gibt.

Deshalb können weder Fehrbellin noch die Städte Neuruppin und Rheinsberg eine Förderung für Luftfilter in ihren Einrichtungen beantragen. Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) ist eh kein Fan dieser Filter – weil sie laut sind und den Unterricht stören würden. Stattdessen gibt es in Rheinsberg inzwischen vereinzelt CO2-Ampeln. „Die können auch nach der Pandemie noch genutzt werden“, so Schwochow.

Die Gemeinde Fehrbellin hat für die 79 CO2-Ampeln knapp 14.000 Euro ausgegeben. Das Geld dafür stammt aus dem Corona-Hilfstopf, den Gemeinde für Fehrbelliner Firmen aufgelegt hatte und der nicht ausgeschöpft worden war.

Von Andreas Vogel