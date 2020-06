Catering im Coronamodus: So erleben Neuruppiner Anbieter die Krise

Neuruppin

In den frühen Morgenstunden geht es bereits los. „Wir starten um 4 Uhr morgens, dann schließt der Erste die Küche auf“, sagt Daniela Mrosek. Sie leitet die zur Firma Zuerbel und Lingk gehörende Großküche in der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße. Nach und nach, erzählt sie, treffen dann die Köche ein.

Sie verwandeln Mehl, Reis und Co. in frische Gerichte, die wenig später in Schulen und Kitas serviert werden. Noch während sich die Schul- und Kitakinder langsam fertig machen, brutzelt ihr Mittagessen bereits in der Pfanne. „Gegen 8.30 Uhr fangen wir langsam an, einzuladen“, sagt Daniela Mrosek. Schließlich haben einige Speisen derzeit noch einen langen Weg vor sich – bis nach Rheinsberg und ins Löwenberger Land.

Längere Fahrtwege und weniger Abnehmer

Eine Situation, die auch für Daniela Mrosek ungewohnt ist. Eigentlich ist die von ihr geleitete Küche für die städtischen Schulen und Kitas im Neuruppiner Bereich zuständig.

Seit jedoch die Küchen in Wustrau und im Löwenberger Land wegen der Coronakrise schließen mussten, beliefern Daniela Mrosek und ihr Team nun auch noch jene Schulen und Kitas, die sonst von den anderen Küchen versorgt wurden. Längere Fahrtwege, weniger Abnehmer: Catering in der Coronakrise erfordert Improvisationstalent.

Küchenleiterin Daniela Mrosek in der Neuruppiner Großküche von Zuerbel und Lingk. Quelle: Henry Mundt

„Derzeit liefern wir 50 bis 55 Prozent des Essens, das wir sonst liefern“, sagt Rüdiger Zuerbel, Firmenchef von Zuerbel und Lingk. „Die Einrichtungen sind derzeit wenig besetzt“, führt er weiter aus.

Neuruppiner Caterer liefern weiterhin

Obwohl immer mehr Schulen und Kindergärten Schritte zurück in die Normalität wagen, ist der Catering-Betrieb weiterhin im Krisenmodus. „Es ist noch nicht so, dass alles wieder normal wäre“, sagt Rüdiger Zuerbel.

„Wir beliefern jede Einrichtung, allerdings auf einem reduzierten Level“, so der Firmenchef. Um die Situation zu meistern, bietet Zuerbel und Lingk derzeit nur eine Mahlzeitsoption statt der sonstigen drei Wahlessen an.

Diese wird dann einzeln verpackt und in den jeweiligen Einrichtungen verteilt. Allerdings: „Der Aufwand ist derselbe“, so Rüdiger Zuerbel. Fahrer und Auto müssen so oder so bezahlt werden – keine leichte Situation für den Cateringbetrieb.

Hygieneregeln waren schon vorher streng

Wie es weitergeht, weiß auch der Firmenchef noch nicht. „Wir müssen abwarten“, sagt er. „Ich hoffe jedenfalls, dass es nach den Ferien normal weitergehen kann.“

Schul- und Kitaverpflegung im Coronamodus: Auch die Abläufe im Küchenbetrieb haben sich verändert. Allerdings, erklärt Rüdiger Zuerbel, sei die Umstellung in diesem Bereich nicht allzu groß, da schon vorher strenge Hygieneregeln galten.

Viele Löffel für viele Gerichte: Derzeit bereiten die Köche in der Neuruppiner Küche von Zuerbel und Lingk etwa 1500 Gerichte zu – pro Tag. Quelle: Henry Mundt

Das bestätigt auch Daniela Mrosek. „Hygiene wurde so oder so schon bei uns großgeschrieben“, so die Küchenleiterin. Handschuhe wurden sowieso schon getragen, jetzt kam der Mundschutz noch hinzu.

Köche bereiten 1500 Essen pro Tag zu

Und das obwohl es in einer Küche – und dann auch noch im Sommer – ziemlich warm werden kann. Schnippeln, braten, backen: Viele Abläufe sind jedoch gleich geblieben. Und auch die Mahlzeiten selbst sind in diesen Tagen nicht anders. „Wir machen das Essen genauso wie vorher“, so die Küchenleiterin. „Nur eben in anderen Größenordnungen.“

Derzeit bereiten die Mitarbeiter insgesamt etwa 1500 Essen pro Tag zu – vor der Krise waren es alleine für Neuruppin bis zu 1800 Gerichte, erzählt Daniela Mrosek.

Das Essen wird bereits in den frühen Morgenstunden vorbereitet. Derzeit bietet Zuerbel und Lingk allerdings nur eine Mahlzeitsoption an. Quelle: Henry Mundt

Doch sie ist optimistisch: „Ab Juli wollen wir dann zwei Essen anbieten und ab August dann drei Essen.“ Sie hofft ebenfalls, dass sich dann etwas Normalität einstellt. „Wir hoffen, dass wir alle Bereiche wieder öffnen können“, so die Küchenleiterin.

Nur eine Mahlzeitsoption statt drei

Ein ähnliches Lagebild beim Gastroservice von Bert Krsynowski. Der Cateringbetrieb des Neuruppiner Unternehmers beliefert die Evangelische Schule sowie die dazugehörige Kita und den Hort. Auch er bietet derzeit nur eine Mahlzeitsoption an. „Wir haben noch lange nicht die volle Kapazität“, so Krsynowski.

Zwar sei die Nachfrage in den vergangenen Wochen schon mehr geworden, die Tendenz sei also positiv. Allerdings liefert auch sein Gastroservice derzeit deutlich weniger als sonst. „Wir sind etwa bei 20 bis 25 Prozent von dem, was wir sonst machen“, sagt Bert Krsynowski. „Das ist keine Größenordnung.“ Schließlich ziele die Kostenstruktur auf 100 Prozent ab.

Hoffnung, dass sich die Lage normalisiert

„Wie lange soll ich denn die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Außerdem kommen die Maschinen, Anlagen und Räume dazu, da kann man nicht einsparen.“ Dabei sieht die Situation für Krysnowski noch nicht mal so düster aus wie bei anderen Caterern. „Ich habe noch andere Standbeine“, sagt er.

Der Unternehmer betreibt das Hotel „Am alten Rhin“ und auch die „Kantine B“ im Landesbehördenzentrum. Nicht überall sehe das so aus. „Die Gefahr, dass Caterer aufgeben, ist hoch“, so seine Befürchtung.

Er hofft, dass sich die Dinge in der kommenden Zeit wieder normalisieren. Und dass es dann auch keine Rückschritte mehr gibt. Bert Krsynowski: „Ich bete, dass so etwas nicht noch mal geschieht.“

Von Johanna Apel