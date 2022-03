Krangen

Was für ein Dreiklang: Die geschmeidige Stimme Anett Levanders atmet Jazz-Appeal in jeder Note – umrahmt von zwei Instrumenten, die man nicht so oft als Duett hört und die beide in der tiefen Lage um die Gunst der Frauenstimme schmeicheln, ohne sich einander aber je in die Quere zu kommen.

Christian Raake, der mit dem Tenorsaxofon die tiefen Töne quasi schon gepachtet zu haben scheint, überlässt das Feld, zumindest was die Tiefe betrifft, Dirk Steglichs Bassklarinette. Deren rauchig-dunkles Timbre ersetzt locker jeden Kontrabass und lässt im Duett mit dem Tenorsaxofon keine Wünsche offen.

Klangteppiche in der Krangener Kirche

Da werden Klangteppiche gewebt, die den rund 60 Gästen in der Schinkelkirche Krangen am Samstagabend die Härchen auf der Haut aufstellen.

Catfish Row nennt sich das Berliner Trio – nach dem Namen der Straße, in der George Gershwin seinen Protagonisten Porgy wohnen lässt. Kein Wunder also, dass das Trio gern und viel aus dem Schaffen Gershwins präsentiert – für die spezielle Besetzung vom Saxofonisten Raake pfiffig und überaus anspruchsvoll arrangiert.

“Summertime“ war einer der musikalischen Leckerbissen.. Quelle: Thomas Lox

Aber auch Duke Ellington steht im Programm. Der habe, so Levander, nicht nur jazzkellertaugliche Ohrwürmer komponiert, sondern ein weit größeres Oevre vorzuweisen – etwa sein Spätwerk: der Sacred-Concert-Zyklus. Aus dem tragen die drei Musiker einige Stücke vor.

Ein Glanzlicht des Abends ist unbestritten das Wiegenlied aus Porgy und Bess. Nach einem ukrainischen Motiv, erzählt Levander. Gershwins Eltern waren russisch-jüdische Einwanderer und haben das Lied nach Amerika mitgebracht. Klar – es geht um „Summertime“.

Catfish Row war bisher noch nie in Krangen

Catfish Row lässt die flirrend-schwüle Hitze des Südens so plastisch werden, dass einem heiß wird. Saxofon und Bassklarinette vibrieren wie im Fieber. Das ist allererste Sahne.

Die Zuhörer sind atemlos. „Thomas Graap hat sich damals schon Catfish Row nach Krangen gewünscht – nun hat es endlich geklappt“, erzählt dessen Nachfolgerin an der Spitze des Fördervereins, Angela Stankoweit.

Von Regine Buddeke