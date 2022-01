Chatten, chatten, chatten – die Ausbildungsmesse in OPR ist wieder virtuell

Neuruppin

Die Bildungsmesse „Deine Zukunft beginnt“ wird in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge in virtueller Form stattfinden, und zwar am 12. Februar von 10 bis 14 Uhr. Virtuelle Formate hätten bewiesen, dass sie eine gute Alternative seien, sich trotz Pandemie direkt bei den Unternehmen der Region über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren, sagt Peter Wagner von der Neuruppiner Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom.

Die Inkom gehört ebenso zu den Organisatoren der Bildungsmesse wie die Industrie- und Handelskammer (IHK), die Kreishandwerkerschaft OPR, das Oberstufenzentrum sowie die Agentur für Arbeit in Neuruppin. Betriebe, die bei der Bildungsmesse um Nachwuchs suchen wollen, könnten sich ab sofort kostenlos unter www.mach-es-in-brandenburg.de anmelden, sagt André Wiesner vom IHK-Regionalcenter in Neuruppin.

Bei der Messe am 12. Februar gibt es nicht allein online-Informationen für Schüler zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, sondern auch Videochats und Bewerbungsgespräche online. Dafür muss man nicht einmal das Zuhause verlassen, denn die Teilnahme ist am heimischen Computer oder den Tabletcomputer als auch per Smartphone unter www.mach-es-in-brandenburg.de möglich.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Ausbildungsmesse in OPR wegen der Corona-Pandemie ausschließlich digital stattgefunden.

Von Andreas Vogel