Mitten in der Corona-Krise verlieren die Ruppiner Kliniken in Neuruppin ihren medizinischen Geschäftsführer: Matthias Voth hat den Chefposten in dem Krankenhaus mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das haben die Kliniken am Dienstag bestätigt. Voth war einer von zwei Geschäftsführern und leitete eines der größten Krankenhäuser in Brandenburg seit mehr als zehn Jahren.