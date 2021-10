Chef von RFT Kabel in Neuruppin: Gesetzesnovelle gefährdet den Breitbandausbau

Neuruppin

Schon der Name hat es in sich: Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Stefan Tiemann, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe RFT Kabel, die auch in Neuruppin einen Standort samt Rechenzentrum hat, hält wenig von dem Sprachmonster. „Gut gemeint, aber nicht besonders gut gemacht“, sagte Tiemann am Donnerstag im Anschluss an ein Treffen mit Benjamin Grimm.

Der Jurist und SPD-Politiker ist seit Dezember 2019 nicht allein Staatssekretär in der Staatskanzlei in Potsdam, sondern zugleich Beauftragter des Landes für Medien und Digitalisierung. Bisher kannten sich Grimm und Tiemann corona-bedingt lediglich durch eine Videokonferenz. „Ein Gespräch ist etwas anderes“, so Tiemann und stellte gleich zu Beginn klar, dass er mit der vom Bundesrat im März verabschiedeten Gesetzesnovelle nicht glücklich ist. „Das wird den Breitbandausbau nicht beschleunigen.“

Bald soll mit jedem Mieter einzeln ein Vertrag geschlossen werden

Nanu? Wird nicht allerorten beteuert, dass der Breitbandausbau in Deutschland beschleunigt werden soll? Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie betont, dass mit dem neuen Gesetz „wichtige Impulse“ für einen „schnelleren und flächendeckenden Ausbau von Gigabitnetzen“ gesetzt werden.

Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail. Denn mit der umfassenden Novelle des Gesetzes wird es für mittelständische Unternehmen wie RFT Kabel nicht mehr möglich sein, die Kosten für den Ausbau über eine Umlage an die Wohnungswirtschaft weiter zu reichen. Stattdessen sollen die Netzbetreiber mit jedem einzelnen Mieter Verträge abschließen.

Tiemann: ein unzulässiger Eingriff in die Marktwirtschaft

Tiemann weiß nicht, wie das gehen soll. „Wir sollen auf Einzelverträge umstellen, obwohl wir nicht mal die Mieter kennen.“ Denn die Wohnungsunternehmen dürfen die Namen ihrer Mieter nicht einfach weitergeben.

Kleine und mittelständische Netzbetreiber befürchten deshalb, dass ihnen durch die Gesetzesnovelle selbst bestehende Verträge gekündigt werden. Das sei ein unzulässiger Eingriff in die Marktwirtschaft, sagte Tiemann.

Geschäftsführer sieht nur noch eine Klage als Ausweg

Der Geschäftsführer hat wenig Hoffnung, dass die Politik aufgrund der heftigen Kritik aus der Branche der kleinen und mittelständigen Netzbetreiber das Gesetz noch einmal überarbeiten und ändern wird. „Ich befürchte, dass wir den Klageweg beschreiten müssen.“ Schließlich hatte selbst der Bundesrat die Hinweise, die nicht allein aus Brandenburg kamen, ignoriert.

Zufrieden ist Tiemann, dass man sich bei dem Gespräch am Donnerstag mit Staatssekretär Grimm darauf einigen konnte, dass es künftig landesweit einheitliche, digitale Genehmigungsverfahren sowie eine klare Neuordnung der Digitalkompetenz innerhalb einzelner Institutionen geben soll.

„Wir brauchen Rahmenbedingungen, mit denen wir gut arbeiten können“, so der Geschäftsführer. Ziel sei, die Genehmigungsverfahren für Breitbandprojekte zu beschleunigen.

