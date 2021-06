Werder

Ein Großaufgebot der Feuerwehren rückte am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz im Temnitzpark bei Werder an. Die zentrale Rettungsleitstelle in Potsdam hatte Feuerwehren aus dem halben Landkreis alarmiert, dazu Polizei und Rettungsdienst.

Zwei Gefahrgutlöschzüge waren im Einsatz, ein dritter stand in Wittstock auf Abruf bereit: Feuerwehrleute aus dem Amt Temnitz, Neuruppin, Fehrbellin, Wittstock und Kyritz. Zusammen knapp 100 freiwillige Feuerwehrleute.

Tatsächlich handelte es sich bei diesem Einsatz um eine Übung. Viele Feuerwehrleute erfuhren das aber erst vor Ort.

In regelmäßigen Abständen müssen die Feuerwehren aus der Region einen Großalarm bei der Chemiefirma Atotech proben. Das Unternehmen produziert verschiedene galvanotechnische Produkte unter anderem für die Autoindustrie und arbeitet dabei mit besonders gefährlichen Chemikalien.

Aus dem halben Landkreis waren Feuerwehrleute in Werder. Quelle: Reyk Grunow

Für die Feuerwehrleute ist der Umgang mit den gefährlichen Stoffen eine besondere Herausforderung. Große Einsatzübungen sind deshalb alle drei Jahre vorgeschrieben.

Der erdachte Notfall am Dienstag: Feuer in einem Lager für gefährliche Stoffe, bei dem ein Arbeiter vermisst wird. Die Flammen waren schnell gelöscht und der Vermisste gerettet. Zumindest virtuell.

Von Reyk Grunow