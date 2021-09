Neuruppin

„Schön ruhig“, so beschreibt Chaoxuan Wang Neuruppin. Der 28-Jährige kommt aus Chongqing, einer Stadt im Südwesten Chinas – mit über 31 Millionen Einwohnern. „Chao mag es trotzdem nicht, wenn so viele Menschen auf engstem Raum sind“, sagt Yanan Xiao lachend. Sie kommt auch aus China. Aus Guangzhou, einer Stadt in der Nähe von Hongkong. Kennengelernt haben sich Wang und Xiao aber in der Fontanestadt.

Seit zwei Jahren forschen die Beiden an der Medizinischen Hochschule in Brandenburg (MHB) in einem Projekt von Karsten Weylandt, Leiter der Medizinischen Klinik B und Professor an der MHB. In dem Projekt beschäftigen sich die Doktoranden damit, welche Rolle Fettsäuren bei der Ausprägung von Krankheiten spielen. Wang forscht vor allem zu Herz- und Kreislaufkrankheiten, während Xiao sich auf Diabetes konzentriert.

Doktoranden nutzen neues Forschungslabor

Wang und Xiao haben sich schon in ihren Masterstudien für das Thema interessiert und deshalb beschlossen bei Weylandt zu promovieren. Beide waren vorher noch nie in Deutschland. „Von Berlin hatte ich schon eine Vorstellung. Aus einem Spiderman-Film“, sagt Filmfan Wang. Zunächst dachte er auch, dass er in Berlin forschen würde. Offiziell werden die beiden Doktoranden nämlich von der Charité in betreut, weil es an der MHB erst seit knapp einem Jahr ein Promotionsprogramm gibt.

Seit 2019 forschen Yanan Xiao (v.l.) und Chaoxuan Wang gemeinsam an der Medizinischen Hochschule Brandenburg in Neuruppin Quelle: Henry Mundt

Besonders stolz sind die Doktoranden auf ihr neues Forschungslabor, in dem sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Proben analysieren können. Das alte Labor konnten sie nur von sechs bis neun Uhr morgens nutzen, weil sie es mit anderen Forschenden teilen mussten. „Jetzt müssen wir endlich nicht mehr um fünf Uhr aufstehen“, sagt Wang.

Weylandt wünscht sich noch mehr internationalen Austausch

Neben Wang und Xiao arbeiten noch drei weitere Doktoranden aus China in dem Forschungsprojekt. Die fünf sind die ersten internationalen Doktoranden der MHB in Neuruppin. „Durch so einen Austausch lernt man andere Perspektiven kennen und der wissenschaftliche Austausch wird viel persönlicher“, sagt Weylandt, der selbst in Boston studiert hat. Er hofft, dass bald auch MHB-Studierende in internationalen Laboren arbeiten werden, zum Beispiel in Spanien oder den USA.

Die Forschungsgruppe spricht Englisch miteinander. „Da muss man manchmal aufpassen, dass aufgrund der chinesischen und der deutschen Akzente keine Inhalte verloren gehen“, sagt Weylandt. Xiao spricht ein paar Brocken Deutsch, genug um sich in Neuruppin zurecht zu finden. „Aber die Grammatik macht mir immer noch zu schaffen“, gibt sie zu.

Viele Omega-6-Fettsäuren im deutschen Essen

Manchmal bekommen Wang und Xiao Heimweh. Vor allem Anfang des Jahres, wenn in China das Neujahrsfest gefeiert wird. „Das ist vergleichbar mit Weihnachten in Deutschland. Da kommt die ganze Familie zusammen und es gibt leckere Dumplings“, schwärmt die 32-Jährige. Das chinesische Essen vermisst sie schon manchmal. „Hier gibt es so viel Brot und oft fettiges Essen. Sehr viele Omega-6-Fettsäuren“, sagt sie und lacht.

In knapp einem Jahr endet Wangs und Xiaos Studienaufenthalt, der durch chinesische Stipendien ermöglicht wird. Danach wollen sie wieder zurück nach China, um dort als Ärzte zu arbeiten und nebenbei weiter zu forschen.

Von Lena Köpsell