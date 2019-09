Die künstlerische Leidenschaft des Augenblicks

Neuruppin

„Das ist ein weites Feld“, lässt Fontane den alten Briest sagen, wenn ihm ein Thema zu komplex erscheint. Und ja, streng genommen ist die große, sechs mal zwei Meter messende Leinwand auch ein weites Feld: ein weißes, das es zu füllen gilt. Cinzia Fiaschi, Malerin aus Certaldo, hat kein Problem damit, das vor hundert Augen zu zelebrieren. Sie performt das Bild spontan zu gelesenen Textpassagen aus „ Effi Briest“, untermalt – wenn man Malerei denn untermalen kann – von Musik aus Geige und Akkordeon von Arianna Bloise.

Es ist eine Symbiose aus Text, Malerei und Musik: Cinzia Fiaschi aus Certaldo performed auf dem Schulplatz ein Bild zu Texten von Effi Briest: Die Schönheit des Romans in Farbe – so der Titel.

„ Effi Briest – Die Schönheit des Romans in Farbe“ ist die 50-minütige Performance überschrieben, der am Sonntag knapp 100 Menschen auf dem Neuruppiner Schulplatz beiwohnten. Eingeladen hatte die Stadt – im Rahmen des Projekts „fontane.200/Spuren – Kulturland Brandenburg“ – als Vertreter aus Potsdam war Brigitte Faber-Schmidt vor Ort sowie Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde und sein Vize Arne Krohn. Letzterer war es, der die Künstlerin in Certaldo kennenlernte und die Fäden für den Austausch zog.

Denn Städtepartnerschaft, betonte Golde später bei der Eröffnung der Ausstellung Fiaschis im Alten Gymnasium, sei nicht nur das Treffen von Bürgermeistern sondern lebendiger Austausch. Den Bund zwischen Neuruppin und Certaldo gibt es nun schon 50 Jahre – seit langem schon stellen Künstler aus beiden Regionen ihre Werke in der Partnerstadt aus.

Die Leinwand wird ertastet – zuerst ganz zahm. Quelle: Regine Buddeke

Gemessenen Schrittes schreitet Arianna Bloise aus dem Alten Gymnasium, Loreen Krüger aus der Sektion Schauspiel in der Neuruppiner Jugendkunstschule folgt. Dann kommt Cinzia Fiaschi, schmal, schwarz gekleidet. Nicht soll von der Farbe ablenken, die bald auf die Leinwand kommt – noch stehen die Tiegelchen am Fuß der weißen leeren Fläche.

Arianna Bloises Violine singt ihr Lied, dann kommen die Worte: „Liebe Effi ...“. Es ist ein Brief Innstettens, der seiner Verlobten schreibt. Es folgt „Der Tag nach der Hochzeit“. Cinzia Fiaschi schreitet die Leinwand ab, ertastet sie mit ihren Händen, reckt sich an ihr empor, presst die Stirn gegen das Weiß – als wolle sie es umarmen, seine Größe mit dem ganzen Körper erfühlen. Fast frisst sie sich in die Leinwand. Irgendwann hat sie schwarze Kreise in den Händen, drummert die Farbe zur schnellen Musik in Staccato-Strichen auf die jungfräuliche Fläche. Eine Metapher vielleicht.

Cinzia Fiaschi und das Violett. Quelle: Regine Buddeke

Dann greift sie zum Pinsel. „ Effi war ...“, ertönt ein neuer Text – Effi ist ein saftiges Violett. Die Musik die Sarabande von Händel: getragen, dunkel und schön wie ein Trauermarsch. Der Tanz mit der Farbe nimmt Fahrt auf. Grün folgt, dann blau. Die Künstlerin spritzt die Farbe in emotionalen Gesten auf, malt bedächtig-lange Striche, flimmert kleine Strichelchen. Zu einem Walzer kommt das Rot, das Pink. Die Leinwand füllt sich. Wer die Bilder Fiaschis sieht, die ab diesem Tag im Alten Gymnasium ausgestellt werden, sieht: Sie mag es abstrakt, lässt Farbe und Formen wachsen, ohne sich auf Figürlichkeit festzulegen.

Es geht um Emotion, nicht um klare Definition. Die Farbe strömt förmlich aus ihren Händen wie die Emotionen aus Effi. Wie ein Dirigent mit zwei farbensprühenden Taktstöcken dirigiert sie die Musik. Und den Text. Moment mal, möchte man sagen. Versteht die Italienerin die Texte denn? Nein, Deutsch spricht sie nicht. Aber Dank der Neuruppinerin Cornelia Böhme wurden die Textpassagen aus Effi übersetzt –es gab tatsächlich so etwas wie Proben zur Performance. „Das war schwierig – Italienisch ist ja viel schneller“, sagt Projektkoordinatorin Julia Peetz, rechte Hand von Projektleiter Mario Zetzsche.

Bürgermeister Jens-Peter Golde mit Cinzia Fiaschi, Arianna Bloise und Cornelia Böhme. Quelle: Regine Buddeke

Nach 50 Minuten ist die Leinwand gefüllt, sind die Texte gelesen, die Musik verstummt. Es gibt viel Applaus für das Trio. „Ich finde es überaus aufregend, so etwas hier zu wagen“, sagt Volker Büttner, der als Kulturbeirat und ehemaliger Regisseur weiß, wovon er spricht. „Dass es auch noch gelingt, befriedigt mich außerordentlich. Es tut immer gut, mal aus den bequemen Latschen herauszukommen und sich was zu trauen. Das macht eine Stadt lebendig und den Ruf einer Kulturstadt wahrhaftig.“

Das sieht auch Bürgermeister Jens-Peter Golde so: „Für mich war es eine runde Sache. Und für die Stadt ein Highlight. Auf Kunst muss man sich einlassen, das habe ich in meinen Bürgermeister-Jahren gelernt.“ Er sei sehr froh, dass Arne Krohn auf Cinzia Fiaschi gestoßen sei. Was mit dem Bild passieren soll, ist noch unklar. „Es ist unbezahlbar – wir werden verhandeln müssen“, sagt er. „Das war in diesem Jahr meine 112. Fontane-Veranstaltung“, fügt er noch an. „Und keine war langweilig oder beliebig. Was wir hier als Kulturstadt stemmen, kann sich sehen lassen.“

