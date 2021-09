Neuruppin

Am Wochenende beteiligten sich weltweit wieder Millionen Menschen an der 2018 in Estland ins Leben gerufenen Aktion gegen die zunehmende Umweltverschmutzung und den wachsenden Müll in Städten und Gemeinden. Was einst mit 50.000 Menschen begann, hat sich inzwischen zu einer Bewegung entwickelt, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht.

Auch in Neuruppin ist man seit 2018 beim Cleanup Day dabei und so waren auch an diesem Samstag wieder mehr als 60 Einwohner dem Aufruf der Umweltvereinigung Fridays for Future und weiteren Organisationen gefolgt. Sie hatten sich mit entsprechendem Werkzeug bewaffnet und am Bollwerk und anderen Stellen in der Stadt Müll gesammelt – unter ihnen auch der Neuruppiner Stadtservice mit etwa 25 Mitarbeitern und etlichen Fahrzeugen. Wie der Einsatzleiter Christian Wacker betonte, hatten sich alle Kollegen absolut unentgeltlich und freiwillig beteiligt.

Viele fassen mit an: Gemeinsames Müllsammeln am Neuruppiner Bollwerk. Quelle: Peter Lenz

Natürlich durften auch die Frauen des Lions Club „Effi Briest“ und der Neuruppiner Fraueninitiative „Gemeinsam engagiert“ nicht fehlen. Wie Mitglied Katharina Paul berichtete, hatte man sich erst vor zwei Jahren anlässlich des ersten Klimastreikes in Neuruppin gegründet und ist seither gerade bei solchen Aktionen immer dabei.

Der Bundestagskandidat Corvin Drößler (Die Partei), der sich auch bei Fridays for Future engagiert, will mit diesem Einsatz ein Zeichen gegen die vielen Vorurteile setzen und Flagge zeigen: „Diejenigen, die sich für das Klima einsetzen, sind eben keine Schulschwänzer, die freitags blau machen, sondern wir packen auch mit an für unsere Ziele.“

Freiwillige Helfer: Lehrerin Viktoria Barsikow und Jacob Krüger mit den Neffen Jonas und Jarek. Quelle: Peter Lenz

Es waren aber auch viele Bewohner dem Ruf gefolgt, die keiner Organisation angehören und einfach nur ihren Beitrag zur Verschönerung der Stadt leisten wollten. So die Lehrerin der Wilhelm-Gentz-Schule Viktoria Barsikow und ihr Begleiter Jacob Krüger mit den beiden Neffen Jonas und Jarek. Auch sie hatten sich mit Müllbeuteln versorgt und die Wege am Bollwerk vom Unrat befreit.

Wie Viktoria Barsikow erzählte, war sie einen Tag zuvor bereits mit ihrer Klasse 5a beim Projekttag auf Sammeltour gewesen und dabei auf erschreckend viel Müll gestoßen. So fanden sie unter anderem einen Kinderwagen, jede Menge Glas und einen ausrangierten Boiler.

Eine Lehrstunde in Sachen Umweltschutz

Nicht anders erging es den Schwestern Ines und Antje Regulin aus Alt Ruppin mit ihren Söhnen Richard und Aaron. Sie wollten nicht nur etwas für die Umwelt tun, sondern ihren Kindern auch eine Lehrstunde in Sachen Umweltschutz geben. Bereits zwei Jahre zuvor hatten sich beide Schwestern bei einer Aktion von Parents for Future beteiligt und in der Fontanestadt Bäume gepflanzt.

Auch der Garten- und Erholungsverein hat mitgemacht: Frank Bluhm (links) und Lutz Fülster beim Müllsammeln am ehemaligen Käthe-Kollwitz-Platz. Quelle: Peter Lenz

Der diesjährige Cleanup Day fand unter anderem am Braschplatz, am Wall, am OdF-Platz und auch am ehemaligen Käthe-Kollwitz-Platz statt. Dort waren vor allem die Mitglieder des Garten- und Erholungsvereins unter der Leitung von Corinna Fülster zwischen Wegwarte und Schinkelgymnasium im Einsatz. Für Bürgermeister Nico Ruhle eine gelungene Sache, an der deutschlandweit mehr als 700 Kommunen und rund 150.000 Bürger teilnahmen.

Von Peter Lenz