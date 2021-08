Corinna Harfouch zu Gast bei Aequinox in Neuruppin

Neuruppin

Es gibt zwei Dinge, die Musiker hassen: kalte Kirchen und Open-Air-Konzerte, erzählt Wolfgang Katschner, Lautenist und Leiter der Lautten Compagney Berlin. Dennoch sei man froh, in Neuruppin bei Aequinox nun erstmals ein Open-Air-Konzert zu geben. Die Festspiele fänden sonst ja immer im März statt – da ginge das schließlich nicht. Nun aber: Man habe die ganze Nacht Klammern geschnitzt – sollten doch Noten durchs Publikum wehen, bittet Katschner am Samstagnachmittag um eine schnelle Task-Force, die selbige wieder an Ort und Stelle bringt – selbstredend mit Maske und desinfiziert. Nicht von ungefähr: Graue Wolken und frischer Wind lassen Zuschauer und Musiker des öfteren besorgt zum Himmel spähen.

Lautten Compagney Berlin und Corinna Harfouch Quelle: Thomas Lox

Passend zum Thema macht die Schauspielerin Corinna Harfouch, die zwischen den musikalischen Stücken Texte von Ovid liest, erst einmal das Chaos plastisch, aus dem die Welt erschaffen wird. Sie liest vom Goldenen Zeitalter und vom Silbernen. Da war die Welt noch schön und ohne Arg. Erst als der Mensch begann, der Erde Eisen abzuringen und – schlimmer noch – Gold, gab es den ersten Krieg. Und Jupiter tritt auf den Plan und schickt den Menschen Regen und Wolkenbruch. Angesichts der jüngsten Hochwasser-Katastrophe bekommt der Ovid einen bedrückend-aktuellen Zungenschlag.

Klatsch-Workshop mit Peter A. Bauer. Quelle: Thomas Lox

Die Musik, mit der die Lautten Compagney dies alles feinsinnig untermalt, ist ein Mix aus Philipp Glass und Tarquinio Merula: Die Minimal-Ikone des 21. Jahrhunderts einerseits und der italienische Komponist des frühbarocken 17. Jahrhunderts ist eine fantastische Reise durch die Harmonien.

Der Titel des Programms „Timeless“ – zeitlos – wird dem Konzert in jedem Ton gerecht: schwebend und klagend, zart und volltönend, exotisch und vertraut weben die Musiker einen Klangteppich, der zum Träumen einlädt. „Was entsteht, gab es vorher nicht“, liest Harfouch als finalen Hoffnungsschimmer. „Jeder Augenblick ist anders. Und neu!“

Lesen Sie auch:

Das gab es zu den 11. Aequinox-Musiktagen zu hören

Klangzeitreisen bei Aequinox

Von Regine Buddeke