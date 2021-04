Am Donnerstag hat das Gesundheitsamt 16 Neuinfektionen bekanntgegeben. Darunter ist erneut auch die Kita „Spatzennest“ in Freyenstein betroffen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin ist am zweiten Tag in Folge unter der 100er-Marke. Derweil lehnt das Land Brandenburg eine Freigabe des Impfstoffes AstraZeneca für alle ab.