Der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist am Mittwoch auf knapp 60 gestiegen, nach das Gesundheitsamt in Neuruppin 17 neue Infektionen sowie neun weitere Fälle von britischen Mutationen gemeldet hat. Indes weitet das DRK sein Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests in der Fontanestadt aus.