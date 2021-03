Corona: 19 neue Fälle und weitere Mutationen in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Es ist ein Alarmzeichen: Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Wochenende 19 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin gemeldet – so viele war es seit Anfang Februar nicht mehr. Damals lag der 7-Tagesinzidenzwert bei knapp 200, jetzt ist er laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt auf 54,6 gestiegen – während das Landesgesundheitsamt am Sonntag für Ostprignitz-Ruppin sogar einen Wert von 61,7 angab.

In diesem sind offenbar die 16 Corona-Fälle berücksichtigt, die Neuruppin am Sonnabend gemeldet hat. Am Sonntag kamen noch sechs weitere Infektionen dazu. Betroffen sind eine Pflegeeinrichtung sowie ein Pflegedienst in Kyritz, eine Pflegeeinrichtung in Neuruppin sowie die Grundschule in Heiligengrabe, so der Landkreis.

Nun schon 66 Fälle von britischen Mutanten in der Region

Demnach wurden vier weitere Fälle der britischen Corona-Mutante entdeckt. Deren Zahl erhöhte sich damit im Landkreis auf 66. Die von den Mutationen betroffenen Personen befanden sich bereits in häuslicher Isolation, hieß es.

Aktuell gibt es in Ostprignitz-Ruppin 255 aktive Corona-Fälle. 13 Menschen werden deshalb bereits in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, vier davon auf einer Intensivstation. Zwei Patienten müssen beatmet werden.

Die meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Neuruppin

Die meisten Corona-Fälle gibt es weiterhin in Neuruppin (102), gefolgt von Wittstock (44), Kyritz (33), der Gemeinde Fehrbellin (21) und Rheinsberg (14).

Im Amt Neustadt sind derzeit zehn Infektionen bekannt, in der Gemeinde Heiligengrabe neun, im Amt Temnitz und in der Gemeinde Wusterhausen jeweils sieben und im Amt Lindow sechs.

Ab Montag wieder kostenlose Corona-Schnelltests in Neuruppin

Indes konnten dank des Impfbusses am Sonnabend in Fehrbellin 320 Senioren über 80 Jahre die erste von zwei Schutz-Impfungen gegen das Corona-Virus erhalten. „Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass das so gut geklappt hat“, freute sich Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall (SPD).

Stärker nachgefragt werden inzwischen auch die kostenlosen Corona-Schnelltests, die das DRK in Neuruppin anbietet. Ließen sich am ersten Tag lediglich 39 Neuruppiner beim DRK in der Nähe des Bahnhofes Rheinsberger Tor testen, waren es am Freitag glatt 100 Menschen, sagte DRK-Geschäftsführer Ronny Sattelmair. Die kostenlosen Schnelltests gibt es auch heute wieder zwischen 9 und 15 Uhr beim DRK in Neuruppin.

Von Andreas Vogel