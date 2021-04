Das Neuruppiner Rathaus hat bisher mehr als 5500 Senioren über 70 Jahren per Brief auf die Möglichkeit hingewiesen, sich beim Neuruppiner Impfbus die schützende Spritze geben zu lassen. Knapp 2100 Senioren haben dieses Angebot bisher genutzt. Indes meldete das Gesundheitsamt am Sonnabend 25 neue Corona-Fälle. Der Inzidenzwert liegt laut Land bei 139,6.