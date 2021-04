Corona: 34 weitere Fälle der britischen Mutante in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Den zweiten Tag in Folge meldet das Neuruppiner Gesundheitsamt mehr als 20 neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Demnach wurden am Donnerstag 21 neue Infektionen bekannt, am Mittwoch waren es 23.

Zudem hat das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis seit Beginn der Pandemie ist damit auf 159 gestiegen.

Schon wieder mehr als 40 Menschen in den Kliniken

Deutlich erhöht hat sich zudem die Zahl der Personen, die sich in Ostprignitz-Ruppin mit der britischen Corona-Mutante B 1.1.7 infiziert haben. Demnach sind nun 388 derartige Fälle bekannt – 34 mehr als am Vortag.

Zudem müssen derzeit 42 Menschen in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden, elf davon auf einer Intensivstation. Fünf Personen müssen beatmet werden.

Wieder mehr als 400 aktive Fälle im Landkreis

Von den neuen Infektionen sind Patienten im KMG-Klinikum in Wittstock sowie Betreuungseinrichtungen in den Gemeinden Fehrbellin und Wusterhausen betroffen. Wie viele Menschen sich in den Einrichtungen in Fehrbellin und Wusterhausen infiziert haben, das blieb offen.

Aktuell gibt es im Landkreis 433 aktive Corona-Fälle, die meisten in Neuruppin (96), gefolgt von der Gemeinde Fehrbellin (65), der Stadt Kyritz (60), dem Amt Neustadt (59) und Wittstock (50).

In der Gemeinde Wusterhausen sind aktuell 28 Infektionen bekannt, in Rheinsberg 25, in der Gemeinde Heiligengrabe 21, im Amt Temnitz 17 und im Amt Lindow zwölf.

Inzidenz in OPR sinkt auf 112,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin lag am Donnerstag laut dem Landesgesundheitsamt bei 112,3 – und damit in Brandenburg im Mittelfeld. Mehr Corona-Fälle je 100.000 Einwohner gibt es demnach derzeit in Elbe-Elster (186,6), Märkisch-Oderland (157,2) und in Cottbus (139,5), weniger in der Uckermark (55,5), in Potsdam-Mittelmark (56,3) und Dahme-Spreewald (63,2). In Oberhavel lag der Inzidenzwert laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei 88,8, in der Prignitz bei 102,4 und im Havelland bei 104,9.

In diesen Daten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Donnerstagnachmittag gemeldet haben. Das geschieht zumeist bei der Veröffentlichung am Folgetag.

Von Andreas Vogel