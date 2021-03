Einen dramatischen Anstieg bei den Corona-Fällen hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Mittwoch vermeldet: Demnach wurden 40 neue Infektionen sowie ein weiterer Todesfall registriert. Betroffen von den Infektionen ist die Kita Herzsprung, die KMG-Klinik in Kyritz und Betreuungseinrichtungen im Amt Neustadt und in der Gemeinde Wusterhausen.