Coronavirus: Ein Infizierter mehr in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

In Ostprignitz-Ruppin steigt die Zahl der Corona-Infizierten nur leicht. Bis Montagnachmittag wurden 44 Fälle registriert, das ist einer mehr als am Vortag, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Demnach ist auch die Zahl der Genesenden um eine Person auf nunmehr 16 gestiegen. Sechs Menschen müssen derzeit wegen des neuartigen Virus im Krankenhaus behandelt werden, eine Person liegt am Beatmungsgerät.

Indes wird der Drive-In-Coronatest auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken weiter rege genutzt. Weil aber für Montag nur sechs Patienten von ihrem Hausarzt angemeldet waren, werden sie erst am Dienstag getestet – mit gut 40 weiteren Patienten.

Von Andreas Vogel