Frohe Kunde: Zehn Soldaten der Bundeswehr werden ab Montag, 29. März, in Neuruppin und Kyritz bei den kostenlosen Schnelltests für die Bürger helfen. Indes meldete das Gesundheitsamt am Freitag 44 neue Corona-Fälle. Betroffen ist erneut eine Betreuungseinrichtung in Fehrbellin.