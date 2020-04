Corona: Rund 70 Unternehmen aus Neuruppin bekommen Nothilfe von der Stadt

Insgesamt 120.000 Euro kann die Neuruppiner Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom als Nothilfe in der Coronakrise vergeben. Nachfragen gibt es dort wegen der Krise jede Menge. Sie kommen aus der gesamten Region. Oft geht es gar nicht direkt um Geld.

Seit 30 Jahren betreibt Wolfgang Brasch seine „Eizzauberei“ in Rheinsberg schon. Am 1. Juni 1990 hat er das Unternehmen eröffnet. In der Corona-Kreise kann er jetzt wenigstens außer Haus weiter verkaufen. Quelle: Henry Mundt