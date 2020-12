Corona: Ab Februar wird in Kyritz geimpft

Kyritz/Neuruppin

Der Zeitplan steht fest: Ab 1. Februar sollen im Kyritzer Impfzentrum Senioren ab 80 Jahren sowie Risikopatienten gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat am Dienstag Christian Wehry, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, bestätigt.

Demnach sind pro Impfzentrum sechs Impfteams geplant, wobei jedes Impfteam, das aus einem Arzt oder einer Ärztin sowie zwei medizinischen Fachangestellten besteht, pro Stunde zehn Personen impfen soll.

Anfang Januar gibt es einen Vor-Ort-Termin in Kyritz

Unklar ist, wie viele Personen im Kyritzer Impfzentrum geimpft werden sollen. Die Kassenärztliche Vereinigung verfügt dazu über keinerlei Daten und verweist auf die Einwohnermeldeämter in den Ämtern, Städten und Gemeinden.

Klar ist, dass sich die Kassenärztliche Vereinigung in der ersten Januarwoche gemeinsam mit der Kreisverwaltung im Kyritzer Sport- und Kulturhaus umsehen wird. Danach soll in dem Sport- und Veranstaltungszentrum das Impfzentrum eingerichtet werden, sagte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Montag beim Sonderkreistag in Kyritz.

Hoffen auf zweiten Impfstoff

Wie lange das Impfzentrum alle sonst geplanten Veranstaltungen in der Kyritzer Halle, wie auch den Schul- und den Vereinssport, blockieren wird, das ist offen – und hängt auch davon ab, wann weitere Impfstoffe gegen das Coronavirus zugelassen werden, die nicht bei Temperaturen von minus 70 Grad Celsius gelagert werden müssen.

Sobald so ein Impfstoff zugelassen ist, könnte auch ganz normal bei den Hausärzten geimpft werden – ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung.

Kliniken können ihr Personal impfen

Derzeit warten das Land Brandenburg sowie die Kassenärztliche Vereinigung dringend auf den Start der vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Aufklärungskampagne zum Impfen gegen Corona. Durch die Kampagne soll jeder erfahren, wer wann und wo geimpft werden soll und was dabei zu beachten ist.

Geplant ist, dass ab 4. Januar telefonische Terminvereinbarungen über die Telefonnummer des Patientenservices (116117) möglich sein sollen. Das Personal von Krankenhäusern und Mitarbeiter des Rettungsdienstes werden indes bereits ab Sonntag, 27. Dezember, gegen das Coronavirus geimpft. Das werde über die Kliniken organisiert, die unabhängig von den elf geplanten Impfzentren in Brandenburg mit dem Impfstoff ausgestattet werden, so Landrat Reinhardt.

Notfallbetrieb in den Ruppiner Kliniken

Der SPD-Politiker appellierte am Dienstag erneut an alle Einwohner in Ostprignitz-Ruppin, auch zu Weihnachten und in der Silvesternacht möglichst ohne zusätzliche Kontakte auszukommen. „Wir sind am Limit“, sagte Reinhardt und verwies auf die angespannte Lage in den Ruppiner Kliniken.

Demnach prüft die Kreisverwaltung täglich, ob für das Neuruppiner Krankenhaus der Katastrophenfall ausgerufen werden muss. Schon seit Donnerstag nehmen die Ruppiner Kliniken keine Patienten mehr von anderen Krankenhäusern auf, zudem wurde auf den Notfallbetrieb umgestellt. Das bedeutet, dass nur noch Notfälle und Tumoroperationen behandelt werden und alle weiteren Eingriffe erst mal auf Januar oder noch später verschoben wurden.

Die ersten zwei Impfzentren in der Mark sollen am Dienstag, 5. Januar, in Potsdam und Cottbus in Betrieb gehen. Die EU-Kommission hatte am Montag den ersten Impfstoff gegen das neuartige Virus zugelassen.

Von Andreas Vogel