96 neue Infektionen sowie sieben weitere Todesfälle hat das Neuruppiner Gesundheitsamt für das Wochenende gemeldet. Kurz danach wurde bekannt, dass es zudem einen Corona-Ausbruch im Übergangswohnheim in Neuruppin gibt. Dort haben sich elf Bewohner und zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes infiziert.

Corona-Ausbruch im Übergangswohnheim in Neuruppin

