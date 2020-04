Coronakrise: Was kann ich derzeit erledigen?

Neuruppin

Coronakrise überall. Deutschlandweit sind die Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen geschlossen, die Behörden lassen keinen Besucherverkehr mehr zu. Aber was, wenn man dringend etwas erledigen muss? Die MAZ hat einige Beispiele zusammengetragen – was geht hier vor Ort noch und was nicht mehr?

Mein Personalausweis ist abgelaufen – wie kann ich jetzt einen neuen Ausweis beantragen?

Die Rathäuser sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Besitz eines abgelaufenen Personalausweises wird bis mindestens zum 19. April nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Die Pflicht, sich innerhalb von zwei Wochen an oder umzumelden entfällt. Persönliche Gespräche mit einem Sachbearbeiter sind nur noch in dringenden Fällen und nach einer vorherigen telefonischen Absprache möglich. Für diese Absprache ist das Neuruppiner Bürgerbüro dienstags zwischen 7.30 und 12 Uhr oder 13 und 17.30 Uhr sowie donnerstags zwischen 8.30 und 12 Uhr oder 13 und 16 Uhr.

Wir haben Nachwuchs bekommen und wollen für unser Neugeborenes eine Geburtsurkunde ausstellen lassen – geht das jetzt?

Die Bekundung der Geburt stellt das Standesamt weiterhin aus, wenn auch auf postalischem Weg. Werdende Eltern bringen dazu die erforderlichen Dokumente wie etwa die eigene Geburts- oder Eheurkunde mit ins Krankenhaus. Dieses nimmt die Unterlagen entgegen und leitet sie zusammen mit den Informationen über das Neugeborene an das Standesamt weiter.

„Momentan erhalten Eltern die Urkunde postalisch“, erklärt Standesbeamtin Susanne Presting. Die erforderlichen Unterlagen sind unter neuruppin.de/verwaltung-politik/standesamt einzusehen.

Wer beispielsweise für das Einwohnermeldeamt eine Geburtsurkunde benötigt, kann diese online beantragen unter neuruppin.de/verwaltung-politik/buergerservice/online-dienste.

Ich muss mein Auto ummelden/anmelden – wie mache ich das jetzt?

Am besten online – unter ikfz.brandenburg.de/ikfz/de. Wegen der aktuellen Lage kann die Zulassungsbehörde nur noch die Zulassung systemrelevanter Fahrzeuge bearbeiten – also Fahrzeugen, die für die Sicherstellung des Warenverkehrs, zur Aufrechterhaltung von Wirtschaft oder für wichtige Berufszweige notwendig sind.

Termine können ausschließlich telefonisch oder per E-Mail innerhalb der derzeit geltenden Sprechzeiten vereinbart werden – 03391/6883640 oder 03391/6883644 oder kfzopr@opr.de. Sprechzeiten: montags 8 bis 12 Uhr, dienstags 8 bis 17 Uhr und donnerstags 8 bis 16 Uhr.

Wie kann ich mich derzeit arbeitslos melden?

Die Arbeitsagenturen sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer sich arbeitslos melden möchte, kann das unter 03391 69 2000 oder unter 0800 4 5555 00 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr). Der Antrag auf Arbeitslosengeld kann auch formlos per Mail oder über die eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices) gestellt werden. Nur für echte Notfälle gibt es eine persönliche Beratung. Die muss aber zuvor telefonisch verabredet werden.

Kann derzeit nicht betreten werden: Die Agentur für Arbeit in Neuruppin. Quelle: Johanna Apel

Zahnarzt, Augenarzt oder Gynäkologe – bei vielen Arztterminen ist das Halten eines Mindestabstandes nicht möglich. Finden bereits vereinbarte Termine trotzdem statt?

Es gibt keine einheitlichen Vorgaben für diese Termine. Zahnärzte, die einem besonderen Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, sind lediglich verpflichtet, Notfälle zu behandeln. Die allermeisten Praxen halten aber ihren regulären Betrieb aufrecht. Patienten sollten eine Praxis nicht besuchen, wenn sie bei sich Krankheitsanzeichen bemerken, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten.

Zurzeit werden alle „nicht lebenswichtigen“ Operationen abgesagt – was sind „nicht lebenswichtige“ Operationen. Und wie lange gilt das?

Dies gilt nur für Eingriffe, deren Verschiebung aus medizinischer Sicht vertretbar ist. Darunter fallen beispielsweise Narbenkorrekturen, Krampfaderbehandlungen, gutartige Zysten, Sterilisationen oder – sofern zumutbar – Gelenkersätze. Dabei wird jeder Einzelfall vom behandelnden Arzt geprüft, heißt es aus den Ruppiner Kliniken. Sobald sich die Lage wieder entspannt hat, werden die Patienten angerufen und die Operation nachgeholt.

Meine Brille ist kaputt – was mache ich jetzt?

Optiker Fielmann hat seinen Service derzeit heruntergefahren. Für Notfälle ist der Optiker wochentags von 10 bis 15 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. „Allerdings nur für Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten“, heißt es in der Filiale. Bereits in Auftrag gegebene Brillen werden noch bearbeitet.

Giesa-Optik empfängt nach wie vor Kunden, bittet aber um den gebührenden Sicherheitsabstand. Einige Leistungen wie eine Kontaktlinsenanpassung werden derzeit nicht angeboten. Das Geschäft schließt derzeit schon um 16.30 Uhr.

Optiker Fichtner wiederum bittet seine Kunden um eine telefonische Terminanfrage unter 03391 2914 oder 0172 3188048. Einige Produkte wie Hörgerätezubehör können bei Bedarf versandt werden.

Was, wenn mein Fahrrad derzeit repariert werden muss?

Der Fahrradhandel- und Service Boddin bietet nach wie vor Reparaturen an, bittet allerdings um vorherige Terminabsprachen unter 0170 8329528. Auch bei Juhler-Bikes gibt es weiterhin den gewohnten Reparaturservice, hier bleiben die Öffnungszeiten gleich. Zusätzlich können Termine telefonisch unter 03391 402589 oder 0151 40405936 ausgemacht werden..

Räder von behinderten Kunden werden bei Bedarf abgeholt. Auch im Radhaus Müller finden weiterhin Reparaturen zu den gewohnten Öffnungszeiten statt. Telefonische Absprachen sind unter 03391 771 270 möglich. Das Radhaus bietet außerdem einen Service beim Kunden vor Ort an.

Das Fahrradgeschäft "Juhler Bikes" in Neuruppin bietet weiterhin Reparaturen an. Quelle: Johanna Apel

Von Frauke Herweg, Johanna Apel und Andreas Vogel