Das Neuruppiner hat am Donnerstag 66 neue Infektionen sowie sechs weitere Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung in Ostprignitz-Ruppin gemeldet. 116 Patienten werden derzeit in einem der drei Kliniken im Landkreis behandelt. Zudem gibt es erneut Corona-Fälle in zwei Kitas.