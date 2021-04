Neuruppin

Der Tierpark in Kunsterspring wird am Mittwoch wieder öffnen. Das hat die Neuruppiner Stadtverwaltung am Dienstag beschlossen.

Vor einer Woche musste der Tierpark schließen, weil die Vorschriften des Landes es bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 so geregelt hatten. Ab Mittwoch gelten auch für Ostprignitz-Ruppin die neuen Vorschriften der sogenannten Bundes-Notbremse. Und nach denen dürfen Tierparks und Wildgehege offen bleiben – auch bei einer Inzidenz über 100.

Immer dienstags tagt im Rathaus eine Art Corona-Krisenstab. Der hat nun entschieden, dass der Tierpark seine Tore wieder öffnen darf und auch die Sportanlagen der Stadt ab Mittwoch weder grundsätzlich zugänglich sein sollen. Tierparkbesucher müssen allerdings ein negatives Ergebnis eines Coronatests vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Nur Kinder unter sechs Jahren kommen ohne Test rein, sagt Rathaussprecherin Michaela Ott.

Inzidenz am Dienstag in Ostprignitz-Ruppin bei 111,3

Am Dienstag legte das Robert-Koch-Institut in Berlin für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine offizielle Sieben-Tage-Corona-Inzidenz von 111,3 fest. Sie ist minimal niedriger als einen Tag zuvor, liegt aber immer noch deutlich über dem Grenzwert von 100. Drei neue Infektionen hatte das Gesundheitsamt in Neuruppin am Montag gemeldet. 28 Menschen aus dem Landkreis lagen zuletzt noch mit Covid-19 im Krankenhaus, elf von ihnen auf einer Intensivstation.

Egal, wie sich die Zahlen entwickeln: Ab Mittwoch werden sich viele der bisherigen Regeln in Ostprignitz-Ruppin ändern. Private Treffen sind nur noch mit den Menschen aus dem eigenen Haushalt erlaubt, maximal darf noch ein anderer oder eine andere dazu kommen. Kinder bis 14 Jahren werden allerdings nicht mitgezählt, sind also zusätzlich erlaubt.

Von 22 bis 5 Uhr gilt wieder eine Ausgangssperre. Anders als bei der früheren darf man nun allerdings bis Mitternacht weiter Sport treiben, wenn auch nur allein. Sport am Tage ist im Freien allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes erlaubt. Kinder bis 14 Jahren dürfen unter freiem Himmel ohne Kontakt und maximal zu fünft trainieren.

In vielen Geschäften besteht Testpflicht ab Mittwoch

Wer Bus, Bahn oder Taxi fährt, muss stets eine FFP2-Maske tragen. Friseurbesuche und Fußpflege sind nur noch mit einem negativen Coronatest erlaubt. Freizeiteinrichtungen, Saunen, Solarien, Fitnessstudios, Theater, Opern, Konzerthäuser sowie Ladengeschäfte müssen grundsätzlich schließen.

Öffnen dürfen Wochenmärkte, auf denen nur Lebensmittel verkauft werden, Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsläden, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Läden für Tierbedarf und Futtermittel, Gartenmärkte und der Großhandel. Das gilt auch für Werkstätten, Postfilialen, Banken und Waschsalons.

In allen anderen Läden dürfen Kunden nur einkaufen, wenn sie vorher einen Termin ausgemacht haben und einen negativen Schnelltest vorlegen können, der nicht mehr als einen Tag alt ist. Das gilt nun auch für Baumärkte.

Kunden müssen im Baumarkt Test vorlegen – im Gartencenter nicht

Im Obi-Markt am Neuruppiner Einkaufszentrum Reiz können Kunden ab Mittwoch Termine übers Internet oder direkt vor Ort vereinbaren. Am Eingang können Kunden mit ihrem Smartphone einen QR-Code scannen und sich in der Luca-App anmelden, wie es in dem Geschäft heißt.

Sollten die Corona-Ansteckungszahlen in der Region steigen, muss Obi das Angebot weiter zurückfahren. Denn ab einer Inzidenz von 150 ist nur noch das Abholen bestellter Waren möglich, bekannt als Click & Collect.

All das gelte allerdings nicht für das Gartencenter in dem Baumarkt, stellt ein Mitarbeiter klar. Diesen Bereich darf jeder Kunde nach wie vor frei betreten – ohne Test und Termin.

Stadt und DRK prüfen weiter Testangebot im Alten Gymnasium in Neuruppin

Die Neuruppiner Stadtverwaltung berät zurzeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, ob künftig Corona-Schnelltests im Alten Gymnasium angeboten werden können, sagte Bürgermeister Nico Ruhle am Montag. Allerdings müsse erst noch geklärt werden, ob es im Alten Gymnasium genügend Räume gibt.

Bisher betrieb das DRK sein Testcenter an der Straße des Friedens einige hundert Meter weiter. DRK-Chef Ronny Sattelmair und seine Mitarbeiter haben festgestellt, dass die Nachfrage nach Coronatests deutlich steigt: „Das Testcenter ist jetzt schon stark frequentiert“, sagt er. Künftig werden tagesaktuelle Tests aber noch wichtiger werden.

Von Reyk Grunow, Andreas Vogel und Celina Aniol