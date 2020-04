Kein Platz mehr für die Spenden: DRK baut Kleidercontainer in Ostprignitz-Ruppin ab

Neuruppin

Wer jetzt unbedingt seinen Kleiderschrank aufräumen will, könnte Probleme bekommen, überflüssige Textilien loszuwerden. Das Deutsche Rote Kreuz – sonst immer sehr dankbar für Kleiderspenden – nimmt keine mehr an. Am Montag hat das DRK begonnen, fast alle seine Altkleidercontainer im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin abzubauen. Rund hundert Sammelcontainer werden bis auf Weiteres eingemottet.

Die Lager sind übervoll, das Rote Kreuz weiß schon nicht mehr, wohin mit den vielen Spenden. In den vergangenen Wochen sind die Helfer vom DRK mit gebrauchten Jacken, Hosen, Röcken, T-Shirts und anderen Textilien fast schon überschwemmt worden. Gleichzeitig haben die wichtigsten Abnehmer für Textilien ihre Tore geschlossen.

„Die Sammlung von Altkleidern war in der Vergangenheit immer eine Finanzierungsmöglichkeit für unsere ehrenamtliche Arbeit“, sagt Michael Zander, der beim DRK in Neuruppin für die technische Organisation zuständig ist.

Das DRK verkauft normalerweise einen Teil der Textilien

Ein Teil der gespendeten Kleidung haben die Helfer vom Roten Kreuz verwendet, um ihre eigenen Kleiderkammern zu bestücken. Vier Ausgabestellen betreibt der Kreisverband Ostprignitz-Ruppin, je eine in Neuruppin, Fehrbellin, Rheinsberg und Wittstock.

Dort bekommen Menschen mit geringem Einkommen kostenlos gut erhaltene, gebrauchte Textilien und Schuhe. Rund 74.000 Kleidungsstücke gehen pro Jahr über die Theken in den Kleiderkammern, knapp 6000 Menschen finden dort regelmäßig Hilfe.

Ein großer Teil der eingesammelten Altkleider landet aber nicht in den Kleiderkammern, sondern wird vom Roten Kreuz an eine Verwertungsfirma weiterverkauft. Das Geld, das der Verein mit dem Verkauf verdient hat, ist wichtig für die Arbeit des DRK. Doch bis auf Weiteres fließt keines mehr.

Textilverwerter nehmen keine Ware mehr an

„Diesem Geschäftsmodell wurde jetzt über Nacht die Grundlage entzogen“, sagt Michael Zander. Die Partnerfirma des DRK nimmt keine Textilien mehr ab – auf unbestimmte Zeit nicht. Denn die Textilverwerter wissen nicht mehr, wohin mit all der Kleidung. Das gilt deutschlandweit.

„Bei vielen Firmen sind die Lagerhallen so voll, dass sich schon die Dächer anheben“, sagt Matthias Noa von der Abfallwirtschaftsunion Ostprignitz-Ruppin (Awu). Die Awu befasst sich selbst zwar nur selten mit Altkleidern, Noa kennt sich aber auf dem Abfallmarkt aus. Er weiß deshalb auch um die Probleme, die es jetzt in der Corona-Krise gibt.

Auch die Kleiderverwerter werden ihre Ware nicht mehr los. „Ein Teil der Textilien geht zum Beispiel geschreddert als Dämmstoff an die Automobilindustrie“, sagt Matthias Noa. Weil bei den großen Autoherstellern die Bänder stillstehen, brauchen sie derzeit auch kein Dämmmaterial.

Die Awu bekommt die Corona-Krise ebenfalls zu spüren

Auch bei der Awu kommt in den vergangenen Wochen deutlich mehr Müll an. „Die Menge des Restabfalls steigt“, bestätigt Noa. Und auch das Aufkommen an Sperrmüll ist seit März deutlich gewachsen.

Die Awu muss dieses Plus an Abfall einsammeln und zur Verwertung bringen. Das DRK kann das nicht. Nur vor den Kleiderkammern und an der Geschäftsstelle in der Straße des Friedens in Neuruppin bleiben noch Sammelcontainer für Altkleider stehen, alle anderen werden eingemottet.

Die Kleiderkammern selbst sind wegen der Corona-Epidemie weiterhin geschlossen. „Wir hoffen, dass wir im Mai wieder öffnen können“, sagt Michael Zander. Sicher ist das aber noch nicht.

Von Reyk Grunow