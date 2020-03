Ostprignitz-Ruppin

Die weltweit grassierende Corona-Pandemie hat auch Deutschland fest im Griff. Vorkehrungsmaßnahmen, die Ausbreitung der Viruserkrankung einzudämmen, sorgen dafür, dass das öffentliche Leben aller Bevölkerungsgruppen beeinträchtigt wird. Im Landkreis OPR wurde am Dienstagabend die erste an Corona erkrankte Personen registriert. Mittlerweile gibt es sechs infizierte Personen (Stand: 19. März). Gleichzeitig überschlagen sich gerade in den sozialen Netzwerken zahlreiche unbestätigte Informationen ebenso wie Falschmeldungen. Die MAZ-Redaktion trägt an dieser Stelle bestätigte und offizielle Informationen zusammen – das müssen die Ostprignitz-Ruppiner jetzt wissen.

Anzahl bestätigter Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der Coronafälle in Neuruppin ist innerhalb eines Tages von einem auf sechs gestiegen. Betroffen sind dabei zwei Schulen sowie eine Familie, die sich vermutlich bei einer privaten Feier in Berlin angesteckt hat, informierte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Donnerstagnachmittag (19. März).

Weil unter den Infizierten auch zwei Lehrer zweier verschiedener Schulen sind, wurden diese geschlossen, für die Lehrer und Schüler gilt vorsorglich häusliche Isolation bis Ende März. Betroffen davon ist die Neuruppiner Pestalozzischule mit 125 Schülern und 26 Lehrkräften sowie die Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Denn die zweite Lehrkraft hat nicht allein an einer Klinikschule unterrichtet, sondern auch in der Tagesklinik gearbeitet. Die Kinder und Jugendlichen der Tagesklinik wurden in räumlich abgegrenzten Bereichen isoliert. „Der Tagesbetrieb ist eingestellt“, so Reinhardt.

Nicht betroffen von der häuslichen Isolation ist die Kita Lila-Sausewind, die sich auf dem Gelände der Pestalozzischule befindet – weil es zwischen den Lehrern und Schülern keinen Kontakt mit den Kitakindern gegeben hat, hieß es. Auch für die Angehörigen der Schüler und Lehrer gilt die Isolation nicht. Sie sollten aber auf räumliche Distanz gehen und sich keinesfalls anhusten oder anniesen lassen, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Bei einer weiteren positiv auf das Coronavirus getesteten Person wollte der Landrat am Donnerstag noch keine weiteren Details nennen. „Wir sind noch beim Ermitteln.“ Demnach liegt das positive Testergebnis für diese sechste Person dem Landkreis seit Mittwochabend gegen 21 Uhr vor.

Bis Freitag keine weiteren bestätigten Fälle

Bis Freitag hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin nicht weiter erhöht. Das teilte die Kreisverwaltung im Laufe des Tages mit.

Tests im Drive In weiter sehr gefragt

Stark nachgefragt sind weiterhin die Coronatests in einem eigens aufgebauten Drive-In-Zelt auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken. Waren am Mittwoch, dem ersten möglichen Testtag, noch 18 Patienten von ihren Hausärzten dorthin geschickt worden, waren es am Donnerstag schon 38 und für Freitag waren sogar 45 Patienten für den Test angemeldet, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen. Die Tests in dem Drive-In-Zelt sollen fortgesetzt werden.

Ruppiner Kliniken bauen zweite Intensivstation auf

Um für die Corona-Pandemie gewappnet zu sein, bauen die Ruppiner Kliniken eine zweite Intensivstation auf. Noch fehlen allerdings Beatmungsgeräte.

Verdachtsfall in Wittstock bestätigte sich nicht

Indes hat sich der Verdachtsfall bei dem Wittstocker Lehrer von der Polthier-Schule nicht bestätigt. Allerdings gelt es da noch, die Inkubationszeit bis 27. März abzuwarten, um auszuschließen, dass das neuartige Coronavirus nicht doch noch ausbreche, sagte Amtsärztin Dagmar Sissolak.

Weil der Landkreis ungeachtet des Wittstocker Lehrers in den nächsten Tagen mit weiteren Coronafällen rechnet, verschärft Reinhardt die Bemühungen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verringern. So sind ab Freitag, 20. März, sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen verboten.

Geldbußen drohen

Verstöße gegen die Einschränkungen sollen mit empfindlichen Geldbußen in vierstelliger Höhe und Strafverfahren geahndet werden. Die Einschränkungen gelten auch für Hochzeiten und Beerdigungen. Das seien „hohe Bürden für den Alltag“, so der Landrat. Aber wenn sich alle an die Einschränkungen hielten, bestehe die Chance, die Pandemie glimpflich zu überstehen.

Beschränkungen für Reiserückkehrer

Eine Allgemeinverfügung des Landkreises betrifft Reiserückkehrende aus einem internationalen Risikogebiet oder einem besonders von der Ausbreitung des Coronavirus betroffenen Gebiet in Deutschland.Für diese Personen gelten Beschränkungen des Besuchs besonderer Einrichtungen, wie z.B. Kitas, Schulen oder stationäre Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe.

Die komplette Verfügung finden Sie hier.

Schul- und Kita-Schließungen ab Mittwoch, 18. März

Notbetreuung von Kindern und Schülern: Ab Mittwoch, 18.03.2020, stellen Schulen und Kitas im Land Brandenburg wegen der Coronavirus-Krise vorerst bis zum Ende der Osterferien (bis einschließlich 19.04.2020) ihren regulären Unterricht und die normale Betreuung ein.

Für Kinder und Schüler von Eltern, die in gesellschaftlich wichtigen Bereichen (“kritischen Infrastrukturen“) arbeiten, ist eine Notfallbetreuung in Kitas und Horten geplant. Grundvoraussetzung für diese Notbetreuung ist, dass beide Sorgeberechtigte (im Fall von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts), in einem der Bereiche tätig ist und eine häusliche oder sonstige individuelle bzw. private Betreuung nicht organisieren können.

Für die Antragstellung auf Notfallbetreuung sind die für den Wohnort zuständigen Stadt-, Amts- oder Gemeindeverwaltungen zuständig. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sollten sich sofort an die jeweiligen Verwaltungen wenden, um einen Notfallbetreuungsplatz zu beantragen.

Die Allgemeinverfügung über die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten finden Sie hier.

Die Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin einschließlich der Nebenstellen in Kyritz, Rheinsberg und Wittstock wird vom 18.03. bis vorerst 19.04.2020 geschlossen. Für weitere Fragen können Sie gerne die Hauptstelle in Neuruppin kontaktieren: Telefon: 03391/2682; E-Mail: kreismusikschule@opr.de

Auch die Kreisvolkshochschule einschließlich der Regionalstellen in Kyritz und Wittstock sowie das Kreismedienzentrum und das regionale Grundbildungszentrum werden geschlossen: vom 18.03.2020 bis vorerst zum 30.04.2020. Für diesen Zeitraum pausieren die Volkshochschulkurse sowie die sonstigen Veranstaltungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben jedoch telefonisch und per Mail erreichbar. Für weitere Fragen können Sie gerne Ihre zuständige Regionalstelle kontaktieren

Einschränkungen bei Bussen und Bahnen

Busse und Bahnen: Die Nahverkehrsunternehmen in der Region schränken wegen der Corona-Epidemie ihren Service ein. Auf den Bahnhöfen der Region läuft der Betrieb trotz der allgemeinen Einschränkungen durch die Corona-Gefahr zwar weitgehend normal und die Züge fahren nach Plan. Einige Besonderheiten gelten für die Fahrgäste aber trotzdem. So verkehren die Züge nun ohne Kundenbetreuer.

Damit entfallen auch der Fahrscheinverkauf und die Kontrollen an Bord. „Die Pflicht zum Besitz eines gültigen Fahrscheins ist davon jedoch unberührt“, betont das Eisenbahnunternehmen. Außerdem bleiben die Kundencenter in Kyritz und Pritzwalk bis auf weiteres geschlossen. Dort gibt es derzeit also weder Auskünfte noch Fahrkarten.

Die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft ORP mit ihren Bussen bemüht sich, die Kontakte zwischen Fahrgästen und Personal zu minimieren. Passagiere mit gültigem Fahrausweis – auch mit dem elektronischen Ticket –werden gebeten, den hinteren Einstieg der Busse zu nutzen.

Stadt Kyritz richtet Bürgertelefon zu Corona ein

Die Stadtverwaltung von Kyritz hat ein Bürgertelefon zum Coronavirus eingerichtet. Bei Fragen zum Thema können die Kyritzer und Bewohner der Ortsteile die Stadtverwaltung unter Nummer 033971/8 52 22 erreichen. Das Telefon ist besetzt: Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr,Freitag 8 bis 12 Uhr. Darüber hinaus können Fragen an die Email-Adresse stadtverwaltung@kyritz.de gesendet werden.

Aktuelle Informationen zum Thema finden die Kyritzer zudem im Aushangkasten am Rathaus und in den Ortsteilen, unter dem Menüpunkt „Nachrichten“ auf www.kyritz.de und auf Facebook unter https://www.facebook.com/ Kyritz.an.der.Knatter. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Was muss ich beim Verdacht der Ansteckung tun?

Krankheitszeichen der Corona-Erkrankung können Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit sein. Auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost wurde bereits berichtet. Einige Betroffene leiden zudem an Übelkeit und Durchfall. Die Krankheitsverläufe variieren stark – von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen bis hin zum Tod. Für Laien ist es – mit Blick auf die aktuell herrschende Grippesaison – daher fast unmöglich, eine „Selbstdiagnose“ zu stellen. Davon wird auch dringlichst abgeraten.

Wer den Verdacht hat, erkrankt zu sein, sollte in jedem Fall nicht unangemeldet seinen Hausarzt aufsuchen, sondern seinen Hausarzt telefonisch kontaktieren oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Die Ärzte werden gezielt nach Symptomen fragen und den Betroffenen ggf. bei einem Hausbesuch untersuchen beziehungsweise nach der offiziellen Sprechstunde in die Praxis bestellen.

Solange eine Erkrankung nicht einwandfrei ausgeschlossen werden kann, sollten diese Personen Kontakt zu anderen Menschen meiden, um eine Übertragung auf andere zu vermeiden. Dies betrifft in ganz besonderem Fall Reise-Rückkehrer aus einem der Risikogebiete oder Menschen, die Kontakt zu einem nachweislichen Erkrankungsfall hatten.

Drive in Coronatest in den Ruppiner Kliniken. Quelle: Andreas Vogel

Ab Mittwoch, 18.03.2020, wird die zentrale Testung des Landkreises Ostprignitz-Ruppin auf das neuartige Virus SARS-CoV-2 in Zusammenarbeit mit den Ruppiner Kliniken erfolgen. Derzeit richten die Ruppiner Kliniken eine „Drive-In-Lösung“ ein. Das bedeutet, dass Menschen, die wegen eines begründeten Verdachts auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 getestet werden müssen, in ihrem Auto bleiben während Abstriche aus dem Nasen- und Rachenraum genommen werden.

Wichtig: Die Verwaltung appelliert an alle Bürger: Keine Testung ohne Anforderung durch den Hausarzt! Ein Abstrich erfolgt ausschließlich bei begründetem Verdacht. Wer befürchtet, mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert zu sein, soll zunächst telefonisch Kontakt zum Hausarzt aufnehmen. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Infektion, meldet der Hausarzt eine Testung an. Ohne Termin und Anmeldung durch den Hausarzt erfolgt keine Testung! „Bitte nehmen Sie Rücksicht und besuchen Sie die Ruppiner Kliniken nicht ohne Termin und Anmeldung! Sie werden ansonsten abgewiesen“, teilt die Verwaltung mit.

Appell des Arbeiter-Samariter-Bundes: Besuche in Alten- und Pflegeheimen vermeiden

Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) als ein Betreiber von stationärer Einrichtungen für Senioren und Pflegebedürftig in Brandenburg rät Angehörigen, Menschen in Pflege- und Alteneinrichtungen derzeit nicht zu besuchen. So soll eine mögliche Übertragung des Corona-Virus verhindert werden, zumal insbesondere ältere Menschen zu den besonders gefährdeten Risikogruppen zählen. Bei unbedingt notwendigen Besuchen sollten zumindest nicht die Gemeinschaftsräume der Einrichtungen genutzt werden, sagte Cindy Schönknecht vom ASB.

Infotelefon-Nummern des Landkreises

Der Landkreis hat ein Corona-Telefon unter der Nummer 03391/688 53 76 geschaltet. Das Infotelefon ist von Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 15 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr besetzt.

Infonummer der Stadt Wittstock

Die Stadtverwaltung Wittstock richtet ab Donnerstag eine Corona-Hotline ein. Die Anliegen können telefonisch unter 03394/42 99 00 sowie per E-Mail unter corona@stadt-wittstock.de vorgetragen werden.

Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen in Wittstock

Auch die Kontakt- und Beratungsstelle in Wittstock ist wegen der Corona-Gefahr geschlossen. Hilfe für Menschen mit psychischen Problemen soll es aber trotzdem weiter geben – via Telefon, Email und Whatsapp.

Neuer Corona-Button: Rathaus informiert

Auf der Internetseite der Stadt Wittstock/ Dosse werden Informationen und Hilfsangebote zum Thema Coronavirus ab sofort komprimiert zusammengefasst.

Neben den Service-Nummern der verschiedenen Behörden finden sich hinter dem Button „ Coronavirus – Hilfe und Information“ auf der rechten Menüleiste auch Hinweise speziell für Unternehmer. Dies resultiert aus den häufig auftretenden Fragen aus diesem Bereich in den vergangenen Tagen.

Informieren Sie sich bitte bei offiziellen Institutionen wie dem Robert Koch Institut unter www.rki.de, der Landesregierung Brandenburg unter www.brandenburg.de sowie dem Landkreis OPR unter www.ostprignitz-ruppin.de über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen.

Auch die MAZ-Redaktion berichtet sorgfältig und nach eingehender Prüfung von Informationen über die aktuellen Entwicklungen. Wer sich tiefergehend über den Hintergrund des SARS-Cov-2-Virus informieren möchte, dem sei zudem der Podcast von Corona-Spezialist Professor Christian Drosten, Institutsdirektors der Virologie an der Berliner Charité, empfohlen, der täglich hier in der ARD Audiothek von NDR Info veröffentlicht wird.

Wie verringere ich das Risiko einer Ansteckung? Der Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Nach aktuellen Erkenntnissen scheint der Hauptübertragungsweg eine Tröpfcheninfektion zu sein. Diese Übertragung kann von Mensch zu Mensch erfolgen, wenn Infizierte Tröpfchen in die Luft abgeben und nicht infizierte Menschen diese einatmen, so dass der Virus an deren Schleimhäute der Atemwege gelangt. Auch eine Übertragung über die Hände, die mit der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt kommen, kann nicht ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung einer Infektion ist daher insbesondere auf eine sogenannte gute Husten- und Nies-Etikette und persönliche Händehygiene zu achten. Zudem sollte Abstand zu Erkrankten gehalten werden, das Robert Koch Institut ( RKI) empfiehlt dabei mindestens ein bis zwei Meter. Enge Körperkontakte wie Umarmungen oder Küssen zu Erkrankten sowie bei eigenen Infektionen sollten vermieden werden. Verzichtet werden sollte gegenwärtig generell auch auf das Händeschütteln. Generell sollten Menschen, die Atemwegssymptome, d. h. Krankheitszeichen im Bereich der Atemwege haben, nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Händehygiene: Hände sollten nicht nur gewaschen werden, wenn sie sichtbar schmutzig sind, da Krankheitserreger mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Am besten waschen Sie sich im Alltag regelmäßig die Hände. Unter www.infektionsschutz.de werden alle weitergehenden Fragen zum Thema Händewaschen ausführlich beantwortet, von der Bedeutung des regelmäßigen Händewaschens über die beste Vorgehensweise bis hin zu den Fragen der besten Wassertemperatur, ob das Händewaschen auch ohne Seife Sinn macht warum es wichtig ist, sich die Hände anschließend gut abzutrocknen. Husten- und Nies-Etikette: Beim Husten oder Niesen sollte möglichst vermieden werden, Speichel oder Nasensekret in der Umgebung zu verteilen. Aus gesundheitlicher Sicht ist es daher nicht sinnvoll, sich beim Husten oder Niesen die Hand vor den Mund zu halten, denn so gelangen Krankheitserreger erst an die Hände und können anschließend über Gegenstände oder Hände an andere Personen weitergegeben werden. Drehen Sie sich beim Husten oder Niesen weg und halten Sie dabei zu anderen Personen mindestens einen Meter Abstand. Niesen Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, welches Sie anschließend entsorgen. Haben Sie kein Taschentuch zur Hand, können Sie auch in Ihre Armbeuge husten oder niesen. Weitere Informationen zur Husten- und Nies-Etikette finden Sie hier unter www.infektionsschutz.de. In Einrichtungen mit starkem Besucherverkehr wie Arztpraxen, Schulen oder Ämtern können Händedesinfektionsspender die o.g. Maßnahmen zusätzlich unterstützen.

Von MAZonline