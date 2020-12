Wittstock

Die montäglichen Proteste gegen die Regeln zum Eindämmen der Corona-Pandemie waren auf dem Marktplatz in Wittstock lange Zeit nicht angemeldet. Am 14. Dezember geschah das zum ersten Mal. Diskussionen zwischen Demonstrationsteilnehmern und Polizei rund um Fragen des Versammlungsrechts zeigten, dass es offenbar Informationsbedarf gibt. Anja Götze-Kuchling ist Leiterin des Rechtsbereiches in der Polizeidirektion Nord. Wer hat welche Rechte und Pflichten, wenn es um Versammlungen geht? Im MAZ-Interview gibt sie Auskunft über die wichtigsten Fragen zum Thema.

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Ansammlung von Menschen eine Versammlung?

Anja Götze-Kuchling: Eine Versammlung ist eine Zusammenkunft mehrerer Personen an einem Ort zu einer gemeinschaftlichen Erörterung oder Kundgebung mit dem Ziel der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Dabei ist die Zahl der Teilnehmer unerheblich. Mindestens zwei müssen es sein. Die Personen kommen hier bewusst und nicht zufällig zusammen. Zu einer Versammlung zählen Zusammenkünfte, bei denen zum Beispiel Reden gehalten werden. Aber auch stille Proteste, Trauermärsche, Mahnwachen und Flashmobs sind ein Meinungsausdruck und erfüllen den Versammlungscharakter.

Anja Götze-Kuchling, Leiterin des Rechtsbereiches in der Polizeidirektion Nord. Quelle: Julian Stähle

Warum ist es so wichtig, Versammlungen anzumelden? Besteht eine gesetzliche Pflicht dazu?

Ja, diese Pflicht besteht. Eine Versammlung muss nach Paragraf 14 des Versammlungsgesetzes angemeldet werden. Der Grund: So kann sich die zuständige Polizei auf den Einsatz bei der Versammlung vorbereiten und sich mit anderen erforderlichen Stellen abstimmen – zum Beispiel der Stadt, dem Ordnungsamt oder Verkehrswesen. Unter Umständen sind auch mehrere Veranstaltungen oder Versammlungen zu koordinieren. Die Versammlungsbehörde versucht, die Vorstellungen des Anmelders umzusetzen. Er und die Behörde kooperieren. Das dient dazu, mögliche Gefahrenlagen oder sonstige Umstände zu erörtern und eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

Warum ist eine nicht angemeldete Demonstration für die Polizei so problematisch?

Weil dann eben diese Kooperation nicht stattfinden kann. So kann die Polizei die Versammlung nur schlecht oder gar nicht schützen. Außerdem ist es ihr nicht möglich, sich auf eventuelle Gefahrenlagen einzustellen – auch personell. Bei Versammlungen werden Meinungen geäußert. Und Meinungen sind unterschiedlich. Das heißt, dass es gerade dort, wo verschiedene Ansichten aufeinander treffen, zu Konflikten kommen kann. Und genau hierfür ist die Polizei mit dem Schutz der Versammlung und ihrer Teilnehmer beauftragt. Sie sorgt auch dafür, dass gegenläufiger Meinungsaustausch – etwa bei Pro- und Kontra-Versammlungen – stattfinden kann.

Coronakritische Demo in Wittstock auf dem Marktplatz. Quelle: Julian Stähle

Wo können Versammlungen angemeldet werden? Sind damit Kosten verbunden?

Im Land Brandenburg ist die Versammlungsbehörde bei der Polizei angesiedelt. Hier kann man eine Versammlung online bei der Internetwache der Polizei Brandenburg unter www.polizei.brandenburg.de anmelden. Natürlich ist das ebenso auch persönlich bei der Polizei möglich. Dann nimmt die Versammlungsbehörde mit dem Anmelder Kontakt auf und bespricht das weitere Vorgehen. Das ist komplett kostenlos und erfolgt meist telefonisch. Die Kosten des Einsatzes zum Schutz der Versammlung werden niemandem in Rechnung gestellt. Es geht bei der Anmeldung lediglich darum, die Polizei zu informieren und mit ihr abzusprechen, in welchem Rahmen diese Versammlung stattfinden kann.

Welche Fristen gibt es?

Laut Paragraf 14, Absatz 1 des Versammlungsgesetzes muss eine Versammlung mindestens 48 Stunden vor dem Bekanntwerden angemeldet werden. Grundsätzlich kann jedermann eine Versammlung anmelden. Das Alter ist nicht ausschlaggebend.

Welche Rechte und Pflichten hat ein Versammlungsleiter? Und welche haben Demonstranten?

Grundsätzlich haben alle Teilnehmer und Versammlungsleiter die Pflicht, sich gesetzeskonform und friedlich zu verhalten. Der Versammlungsleiter eröffnet und beendet die Veranstaltung. Er hat die Teilnehmer über den Ablauf und eventuelle Auflagen zu informieren. Auch muss er gemeinsam mit seinen eingesetzten Ordnern für einen friedlichen Verlauf sorgen, zumindest so weit es ihm möglich ist. Der Versammlungsleiter ist der Ansprechpartner für die Polizei. Auf der Veranstaltung am 14. Dezember in Wittstock haben sich schnell Freiwillige gefunden, die die Rolle der Ordner übernahmen. Sie haben die Aufgabe, die Ordnung aufrechtzuerhalten, Störer anzusprechen und sie aufzufordern, sich gesetzeskonform zu verhalten. Das alles geschieht im Idealfall, ohne dass die Polizei eingreifen muss. Erst wenn der Versammlungsleiter zu erkennen gibt, dass sich jemand weigert oder grob stört, greift die Polizei ein und schließt den Teilnehmer von der Versammlung aus.

Bei der jüngsten Demo gegen die Corona-Regeln in Wittstock blieb es ruhig. Quelle: Julian Stähle

Bin ich als Teilnehmer verpflichtet, ein Ausweisdokument mitzuführen?

Nein, das Mitführen des Ausweisdokumentes ist keine Pflicht. Aber es ist sinnvoll, denn laut Gesetz ist jeder Deutsche dazu verpflichtet, auf Verlangen einer berechtigten Behörde den Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. Ansonsten riskiert er, dass er zur Identitätsfeststellung mit auf das Revier genommen werden kann.

Sind Versammlungen oder Demos im Lockdown überhaupt noch möglich?

Nach Paragraf 5, Absatz 1, der neuen Eindämmungsverordnung, die am 16. Dezember in Kraft trat, dürfen Versammlungen unter freiem Himmel nicht mehr als Aufzug, sondern nur noch stationär, also an einem festgelegten Ort, durchgeführt werden. Maximal 500 Personen dürfen teilnehmen. Sollte allerdings der Inzidenzwert in dem jeweiligen Landkreis auf über 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage steigen, sind Versammlungen grundsätzlich untersagt. Und: Vom 31. Dezember bis zum Ablauf des 1. Januar 2021 sind Versammlungen nach Paragraf 5, Absatz 3, der Eindämmungsverordnung ebenfalls untersagt.

Von Björn Wagener