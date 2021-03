Es war zu befürchten: Der Corona-Inzidenzwert ist in Ostprignitz-Ruppin am Freitag wieder über die Marke von 50 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete acht neue Mutationsfälle und sieben neue Infektionen. In den Ruppiner Kliniken sollen ab der nächsten Woche auch Lehrer gegen das Virus geimpft werden können.