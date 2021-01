Corona: Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin verschärft die Regeln

Neuruppin

Wegen der weiterhin hohen Zahl an neuen Corona-Fällen hat der Landkreis eine neue Verfügung erlassen, die ab Sonntag, 17. Januar, gilt. Demnach müssen Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste ab sofort ein Test- und Besuchskonzept haben.

„Trotz des Lockdowns wird die Situation nicht besser.“ Deshalb müsse jetzt möglichst zielgenau nachgesteuert werden, sagte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD).

Rettungssanitäter und drei Kitas betroffen

Das scheint auch dringend notwendig zu sein: Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Freitag 99 neue Infektionen sowie drei weitere Todesfälle Demnach starben eine Frau und ein Mann, Ende und Anfang 70, die beide im Raum Rheinsberg lebten sowie ein Mann Ende 40 aus Wittstock an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 44.

Bei den Neuinfektionen in Einrichtungen sind Bewohner und Personal eines Wohnheimes in Neuruppin ebenso betroffen wie mehrere Rettungssanitäter einer Neuruppiner Gesundheitseinrichtung. Corona-Fälle gibt es auch erneut in Kitas. Bei den „Klempower Seesternen“ in Wusterhausen ist Personal betroffen, weshalb acht Kinder und mehrere Beschäftigte in Quarantäne geschickt werden mussten.

In der Neuruppiner Kita „Gänseblümchen“ mussten zwölf Kinder sowie mehrere Erzieher in häusliche Isolation, in der Wildberger Kita „Wiesenzwerge“ sind 15 Kinder sowie mehrere Erzieher von der Quarantäne betroffen.

21 Patienten müssen derzeit beatmet werden

Die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik behandelt werden müssen, ist indes leicht gesunken, von 116 auf 105. 21 Personen werden derzeit auf einer Intensivstation behandelt, fünf von ihnen müssen beatmet werden.

Wegen der hohen Belastung des Personals bleiben die Ruppiner Kliniken im Januar im Notbetrieb, das bedeutet, dass lediglich akute Fälle behandelt und alle planbaren Eingriffe vorerst verschoben werden.

Im Neuruppiner Krankenhaus wurden seit Beginn der Corona-Pandemie 316 Covid-Patienten stationär behandelt, davon 108 auf der Covid-Intensivstation, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen. Demnach brauchte ein Großteil dieser Patienten in den vergangenen vier Wochen die Hilfe der Ruppiner Kliniken. Allein seit 17. Dezember hat das Krankenhaus 212 Covid-Patienten aufgenommen.

Psychiatrische Klinik wieder eröffnet

Unter strengen Hygieneauflagen sind seit Ende dieser Woche wieder die psychiatrischen Tageskliniken geöffnet – mit täglichen Schnelltests der Patienten.

Laut Clasen wurden allein in der vergangenen Woche 2100 Schnelltest durchgeführt, wobei acht ein positives Ergebnis, also eine Infektion, anzeigten. In vier Fällen wurde das durch einen anschließenden PCR-Test bestätigt.

Von den mehr als 2400 Beschäftigten der Ruppiner Kliniken sind derzeit 51 wegen einer Covid-19-Infektion arbeitsunfähig. Betroffen seien davon alle Unternehmensbereiche, so die Kliniksprecherin.

Zahl der aktiven Corona-Fälle weiter gestiegen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist am Freitag erneut gestiegen, von 887 auf 936. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Neuruppin (407) registriert, gefolgt von Wittstock (175), der Gemeinde Fehrbellin (83) und Rheinsberg (65).

Im Amt Lindow sind derzeit 47 Corona-Fälle aktiv, in der Gemeinde Wusterhausen 46, in Kyritz 42 und in der Gemeinde Heiligengrabe 26. Im Amt Neustadt (Dosse) gibt es aktuell 23 Infektionen und im Amt Temnitz 22.

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin stieg laut Land auf 416,8. Das ist derzeit der höchste Wert in ganz Brandenburg.

