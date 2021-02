Der Neuruppiner Impfbus darf am 6. März nach Lindow und tags darauf in den Neuruppiner Ortsteil Wuthenow fahren. In Lindow sollen mehr als 200 Senioren über 80 Jahre, die zu Hause leben, gegen das Coronavirus geimpft werden, in Wuthenow etwa 100. Indes meldet das Gesundheitsamt acht Neuinfektionen sowie zwei weitere Corona-Tote – und drei neue Fälle von Mutationen.