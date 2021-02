Neuruppin

Weil es keinen Impfstoff gibt, bleibt das Impfzentrum in Kyritz am Montag und Dienstag (15. und 16. Februar) geschlossen. Am Mittwoch soll es wieder öffnen. Dann sollen aber nicht Senioren aus der Risikogruppe, sondern Pflegekräfte mit dem Wirkstoff von Astrazeneca geimpft werden, informierte am Freitag der Landkreis.

Ab Mittwoch, 3. März, soll es Zweitimpfungen mit dem Wirkstoff von Moderna im Kyritzer Impfzentrum geben. Es war erst am 3. Februar im Beisein von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Finanzministerin Katrin Lange (SPD) eröffnet worden.

Vorsichtige Signale aus Potsdam

Indes warten in den Ruppiner Kliniken immer noch fast 1000 Mitarbeiter auf ihre Schutzimpfung gegen die Corona-Viren. Es gebe „vorsichtige Signale“ aus dem Landesgesundheitsministerium, dass das Impfprogramm im Neuruppiner Krankenhaus „demnächst“ fortgesetzt werden könnte, teilte am Freitag Klinik-Sprecherin Verena Clasen mit. Einen Termin konnte sie aber nicht nennen.

Die Lage in den Ruppiner Kliniken hat sich durch den Rückgang der Infektionszahlen entspannt, so dass die Covid-19-Intensivstation im sogenannten Haus X wieder geschlossen werden konnte und nun wieder als „reine“ Station genutzt werden könne, so Clasen.

Aktuell gibt es 342 aktive Corona-Fälle

Die Kliniken diskutieren derzeit, ab wann und wie die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Eingriffe und Operationen nachgeholt werden können. Von den 2485 Klinikbeschäftigten befinden sich derzeit noch sieben in Quarantäne.

Indes meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Freitag zwölf neue Corona-Infektionen im Landkreis. Betroffen sind demnach ein Pflegedienst in Neuruppin sowie die Awo-Kita in Rheinsberg. Dort befinden sich deshalb zwei Erzieher vorsorglich in Quarantäne.

43 Menschen werden derzeit in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 14 davor auf einer Intensivstation. Sechs Patienten müssen beatmet werden.

Demnach gibt es aktuell 342 aktive Fälle – die meisten weiterhin in Neuruppin (145), gefolgt von Wittstock (52), der Gemeinde Fehrbellin (29) und den Ämtern Lindow und Temnitz (jeweils 22).

In Kyritz sind derzeit 17 Infektionen registriert, im Amt Neustadt 16, in Rheinsberg 15, in der Gemeinde Wusterhausen 13 und in der Gemeinde Heiligengrabe 11.

Die Prignitz hat derzeit den höchsten Corona-Wert in der Mark

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Landesgesundheitsamt weiter gesunken und wurde am Freitag mit 62,7 angegeben. Den höchsten Wert in der Mark hat demnach derzeit die benachbarte Prignitz mit 162,8.

In diesen Werten sind aber noch nicht die neuen Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter kurz nach Mittag gemeldet haben. Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt ist der Corona-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin auf den Wert von 73,8 gesunken.

Von Andreas Vogel